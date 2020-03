Proseguono gli intrighi di Beautiful: le anticipazioni americane svelano che Hope Logan si accorgerà troppo tardi della pericolosità di Thomas Forrester. A dare la zampata decisiva sarà Flo Fulton che, assalita dai sensi di colpa, si deciderà a parlare.

Nelle prossime puntate, Hope accetterà di diventare la moglie di Thomas per fare da madre a Douglas, rimasto orfano. La stilista sarà però chiara con lui, dicendo di amare ancora Liam. La rabbia assalirà il folle Forrester Jr, specie quando Hope si rifiuterà di dormire con lui.

Liam continuerà a tempestare di telefonate l'ospedale di Las Vegas in cerca di informazioni sull'adozione alquanto strana di Phoebe, mentre Flo inizierà davvero a tremare.

Il tempo stringe per Thomas: Liam sta arrivando alla verità sullo scambio di culle e, quando questo accadrà, il suo matrimonio con Hope andrà in pezzi. Occorre agire in fretta.

Beautiful anticipazioni: Flo cede alla paura

Tra non molto, la verità su Beth verrà a galla e saranno guai per tutti coloro che hanno inscenato lo scambio di culle, causando dolore e disperazione.

Flo, pervasa dalla paura di essere scoperta, preferirà agire d'anticipo e così confesserà a Wyatt che la bimba adottata da Steffy non è sua figlia.

Il giovane Spencer non saprà come comportarsi, visto che la sua fidanzata potrebbe andare in prigione per il crimine commesso. A toglierlo da ogni dubbio sarà Liam, che entrerà nella stanza proprio nel momento clou della confessione.

Liam vorrà sapere tutto e esorterà la Fulton a raccontargli ogni particolare: dove si trovava quando sua moglie ha dato alla luce Beth?

Flo non potrà più mentire e racconterà per filo e per segno la dinamica del piano messo a punto da Reese.

Thomas vuole rapire Beth ed Hope

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Thomas verrà a sapere che la verità è stata svelata. Assalito dal panico, penserà bene a portare via con la forza Hope e Beth, in ultimo e disperato tentativo.

Liam fiuterà il pericolo e così si precipiterà da Hope per metterla al corrente della sconvolgente notizia su loro figlia Beth.

Anche Steffy verrà - suo malgrado - informata dello scambio di culle. Per lei arriveranno tempi bui, visto che dovrà separarsi da Phoebe. La Forrester scoppierà in lacrime e si rivolgerà a sua madre, pregandola di aiutarla a superare questo difficile momento.

Il lieto fine è ancora lontano

Hope sarà al settimo cielo quando riabbraccerà Beth. I telespettatori di Beautiful assisteranno ad uno dei momenti più commuoventi della soap opera. Liam sarà accanto a lei e le prometterà di fare di tutto per proteggere la loro famiglia.

Intanto, Wyatt non saprà se perdonare Flo. Capirà che la sua fidanzata è stata manipolata da Reese, ma fino a che punto?

Quel che è certo è che sia lei che il Buckingham finiranno dietro le sbarre.

Il lieto fine però è ancora lontano. Le anticipazioni di Beautiful svelano infatti che Thomas non si rassegnerà all'idea di aver perso Hope e continuerà a macchinare altri piani per arrivare a lei. Le famiglie Forrester e Logan sono in pericolo.