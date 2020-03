Antonio Zequila è sicuramente uno dei personaggi più controversi e discussi del Grande Fratello Vip. Molto inquilini hanno avuto spesso da ridire sui suoi modi egocentrici di porsi nei confronti degli altri; in alcune circostanze è emerso, però, anche il suo grande cuore. In un confronto avuto con Licia Nunez, l'attore si è lasciato andare ad una polemica nei confronti di Sossio Aruta, con particolare riferimento all'approdo dello stesso in finale: "Non digerisco che abbia preso più voti di te", ha affermato rivolgendosi a Licia.

Sarà un reale punto di vista o semplice strategia?

Antonio Zequila contro Sossio Aruta

Antonio Zequila e Sossio Aruta sono considerati all'interno della casa, anche in maniera goliardica e divertente, i due veri leader e spesso non se le mandano a dire. L'ex calciatore, protagonista del reality 'Campioni - il sogno', è stato proclamato nella scorsa puntata primo finalista del Grande Fratello Vip 4. Questa decisione non è andata affatto giù ad Antonio Zequila; l'attore infatti, parlando con Licia Nunez si è detto indispettito per l'accaduto: "Non riesco a digerire che abbia preso più voti di te".

Antonio ha dimostrato con tali affermazioni di soffrire un pochino la presenza all'interno della casa di Cinecittà dell'ex concorrente di 'Temptation Island'. Gli scherzi tra i due sono all'ordine del giorno, ma probabilmente ora sta iniziando anche un po' di strategia.

Il televoto ha mandato in finale Sossio

Antonio Zequila non sarebbe particolarmente contento del televoto che ha permesso a Sossio Aruta di accedere alla finalissima del reality show.

Il fatto che Sossio abbia battuto Teresanna, Licia e Valeria, proprio non lo convince e soprattutto non digerisce che l'ex calciatore abbia potuto prendere più preferenze della Nunez. Probabilmente, le parole di Zequila vanno nella direzione di criticare il meccanismo del televoto, anche se l'attore non lo ha detto apertamente. L'unica certezza è che il fatto che Sossio rimanga nella casa fino all'ultima puntata lo ha indispettito non poco.

Antonio si è detto anche curioso di capire le percentuali che hanno decretato Aruta come primo finlista e ha ipotizzato che le distanze possano essere minime. Rivolgendosi a Licia ha affermato di non capacitarsi del fatto che abbia potuto prendere più voti di lei.

La proposta di matrimonio di Antonio Zequila

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 4 non sono stati solo i litigi e le discussioni a farla da padrone. Emozionante è stato il momento in cui Alfonso Signorini ha letto una lettera indirizzata ad Antonio Zequila, scritta dalla sua ex compagna. L'attore, visibilmente commosso, ha affermato che, una volta uscito dal reality, vorrebbe sposare la donna e ha raccontato di averla sempre tenuta lontano dal Gossip per rispetto della sua professione.

In quella circostanza è emersa la grande sensibilità di Antonio, che a volte si scontra profondamente con la sua voglia innata di protagonismo.