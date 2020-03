Prosegue la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 4 nonostante da alcuni giorni le riprese siano state interrotte a causa della diffusione del coronavirus. Negli episodi in onda dal 30 marzo al 3 aprile vedremo che nella vita di Federico ci potrebbe essere un'importante svolta che però potrebbe mettere in difficoltà la vita dei suoi genitori.

Marta dovrà cercare di accettare di non avere figli ma per la ventiduenne non sarà facile rinunciare al suo sogno. Tuttavia la testardaggine della Guarnieri potrebbe portarla a nascondere un segreto a Vittorio.

Ora andiamo a vedere più nel dettaglio cosa accadrà dall'episodio 116 all'episodio 120 de Il Paradiso delle Signore 4.

Federico Cattaneo potrebbe tornare a camminare

Il giovane Federico, rimasto invalido a causa di un incidente durante il servizio militare, potrebbe tornare presto a camminare. Il figlio di Silvia infatti deciderà di sottoporsi ad una costosa operazione che gli permetterebbe di recuperare l'uso delle gambe. I coniugi Cattaneo, in un primo momento, penseranno di poter contare sull'aiuto di una zia di Silvia ma purtroppo le cose non andranno come previsto.

Dalle Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore 4 sappiamo che finalmente il pubblico potrà vedere sul piccolo schermo la zia Ernesta. La parente di Silvia è stata nominata diverse volte nel corso della terza e quarta stagione ma il pubblico non ha potuto vedere il volto dell'anziana signora. La donna avrà dei problemi di salute e per questa ragione, la mamma di Nicoletta deciderà di ospitarla nella sua casa per poterla accudire nel migliore dei modi.

Ernesta, riconoscente alla nipote per le cure ricevute, deciderà di pagare l'operazione di Federico. Purtroppo però Luciano scoprirà che la parente della moglie non ha più soldi da parte a causa di una truffa di cui è stata vittima. Il ragioniere de Il Paradiso delle Signore farebbe di tutto per amore di suo figlio, anche prendere decisioni che potrebbero rovinare la sua vita e quella di Silvia.

L'uomo deciderà di rivolgersi a un usuraio per consentire a Federico di tornare a camminare.

Clelia, venuta a conoscenza delle intenzioni dell'uomo che ama, deciderà di svelare a Silvia quanto appreso. La moglie di Luciano chiederà alla capocommessa di convincere il marito a desistere dai suoi propositi: per amore del personaggio interpretato da Giorgio Lupano le due donne saranno molto unite e Silvia troverà il modo di procurarsi i soldi dell'operazione.

Gabriella chiederà a Salvatore una pausa di riflessione

La coppia formata da Gabriella e Salvo entrerà sempre più in crisi: la giovane stilista, infatti, chiederà al figlio di Agnese una pausa di riflessione. La Rossi si ritroverà in un albergo di Parigi bloccata dalla febbre.

Bergamini assisterà la donna di cui ormai è innamorato ma questo suo gesto provocherà la gelosia del fratello di Antonio, tanto che il giovane barista darà un pugno al suo rivale. Dopo questi avvenimenti Gabriella capirà che è giunto il momento di riflettere sui suoi sentimenti e sul rapporto con Salvatore.

Marta verrà a sapere che una sua amica è riuscita ad avere un figlio grazie ad una cura. La Guarnieri vorrebbe intraprendere la stessa cura ma suo marito Vittorio non sarà d'accordo: la perplessità di Conti non sarà un ostacolo per la giovane nipote di Adelaide che deciderà di seguire la stessa strada dell'amica, all'insaputa del marito.

Nel frattempo il matrimonio della contessa di Sant'Erasmo sarà sempre più vicino e la nobile chiederà a Riccardo di farle da testimone. Il ragazzo sarà disposto ad accettare la proposta della zia a patto che possa partecipare al matrimonio insieme ad Angela. Adelaide continuerà a non vedere di buon occhio la relazione del nipote con la Barbieri e non accetterà la condizione che le è stata posta.

Achille Ravasi si approfitterà della situazione per insinuare nella sua futura sposa il dubbio che Riccardo sia diventato inaffidabile e che quindi non sia più adatto nella gestione del patrimonio dei Sant'Erasmo.

Umberto, venuto a conoscenza di quanto detto da Achille, prenderà le difese del giovane. I tempi in cui padre e figlio erano in conflitto sembrano essere finiti.