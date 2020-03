Tornano le anticipazioni giornaliere di Beautiful e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio del 24 marzo su Canale 5. A partire dalle 13:40, i telespettatori della soap tv americana, vedranno come Hope si stia prodigando per aiutare Thomas e Douglas a superare il lutto per la perdita di Caroline. Il bambino inoltre, lascerà a bocca aperta la giovane Logan, nel momento in cui le chiederà di essere la sua nuova mamma. Wyatt intanto parlerà con il fratello Liam di come la morte di Caroline possa riportare a galla in Hope il dolore per la perdita di Beth.

Anticipazioni Beautiful del 24 marzo: Wyatt preoccupato per Liam e Hope

Nel corso del nuovo episodio di Beautiful, in programma martedì 24 marzo, Liam e Wyatt si ritroveranno a parlare della tragedia che ha sconvolto la loro famiglia. La morte di Caroline, del tutto inaspettata, li porterà a riflettere. In particolare, Wyatt avrà il timore che Hope possa uscire distrutta da questo ennesimo dolore, che tra le altre cose, potrebbe rievocare in lei la perdita di Beth. Il giovane quindi sarà molto preoccupato per le sorti del matrimonio di Liam, mentre la Logan si darà da fare per stare vicino sia a Thomas che al piccolo Douglas.

Liam invece, nonostante le preoccupazioni di Wyatt, si mostrerà fiducioso nella forza d'animo della moglie e sarà convinto di riuscire a superare insieme a lei tutti i dolori dell'ultimo periodo.

Beautiful, anticipazioni: Douglas chiede a Hope di essere la sua mamma

Mentre Liam avrà la certezza della solidità del suo matrimonio, Taylor starà tramando affinché Hope si avvicini sempre più a Thomas, lasciando campo libero a Steffy.

Thomas nel frattempo non potrà fare a meno di ringraziare Hope per essere stata accanto a Douglas dopo la cerimonia funebre di Caroline ed averlo distratto. Hope dal canto suo, dirà al fratello di Steffy che starà sempre accanto a loro finché ne avranno bisogno. Le anticipazioni sul nuovo episodio di Beautiful, svelano inoltre che, il piccolo Douglas interromperà la conversazione tra la Logan e Thomas e lo farà con una richiesta che lascerà a bocca aperta Hope.

Il piccolo infatti, chiederà alla donna se voglia essere lei la sua nuova mamma. Una richiesta che potrebbe seriamente mettere nei guai Hope e il suo matrimonio con Liam. Intanto Thomas guarderà compiaciuto l'abbraccio tra il figlioletto e la Logan.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful, in onda martedì 24 marzo su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.