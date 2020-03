Dopo la messa in onda della puntata del GF VIP di lunedì 2 marzo, Adriana Volpe ha avuto un duro sfogo contro la produzione. In particolar modo, la donna si è adirata per i contenuti che i vertici del reality show hanno mandato in onda in merito alla complicità venutasi a creare tra lei e Andrea Denver.

L'ex conduttrice de I Fatti Vostri ha deciso di compiere un gesto di protesta che va contro il regolamento della trasmissione, sta di fatto che si è staccata il microfono. Come reagirà la produzione del reality show dinanzi questo comportamento?

Adriana Volpe scopre della lettera di suo marito

Adriana Volpe è sempre stata considerata un'icona di questa edizione del GF VIP. La donna, infatti, è in grado di mediarre in ogni situazione e di sollevare il morale alle persone anche nelle condizioni più disperate. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri del reality show, è stata lei a necessitare del supporto di qualcuno che l'aiutasse a superare un momento difficile. Alfonso Signorini, infatti, l'ha messa al corrente di una lettera, scritta da suo marito Roberto Parli, nella quale l'uomo si è mostrato alquanto affranto.

Il protagonista, infatti, ha chiesto a sua moglie di comportarsi in modo un po' più rispettoso e meno ambiguo nei confronti di Andrea Denver.

La concorrente si sfoga contro il GF VIP

Tra i due protagonisti, infatti, pare sia nata una certa sintonia e complicità, che sta recando dei danni sia in Roberto sia nella figlia Gisele. Nell'apprendere il contenuto della missiva, la concorrente ci è rimasta malissimo ed ha provato a rassicurare il marito circa la sua buona fede e i sentimenti che nutre per lui.

Ad ogni modo, dopo la messa in onda della puntata, la donna ha avuto un durissimo sfogo all'interno della casa più spiata d'Italia. Adriana Volpe si è scagliata principalmente contro la produzione del programma per aver fomentato una situazione che, di per sé, non è affatto equivoca.

La Volpe infrange il regolamento e si toglie il microfono

A suo avviso, infatti, i vertici del programma potrebbero aver mostrato a Roberto solo i contenuti nei quali la protagonista appare in sintonia con il suo coinquilino, facendo in modo che lui travisasse la realtà dei fatti.

Proprio per tale ragione, la concorrente si è tolta via il microfono ed ha ignorato i continui richiami della produzione. Il gesto di protesta di Adriana ha generato particolare sgomento, ma non è affatto finita qui. L'ex presentatrice RAI, infatti, ha anche detto che per tutta la settimana non farà altro che dormire. Nel corso dello sfogo nella notte ha detto: "Questa settimana penso che dormirò tanto, caro GF VIP scordatevi di me".