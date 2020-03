L'emittente spagnola Antena 3 in questi giorni sta gradualmente preparando gli appassionati telespettatori de 'El Secreto de Puente Viejo' a dire addio alla soap che seguono dal 23 febbraio 2011, trasmessa in sessanta Paesi del mondo tra cui l'Italia, dove è conosciuta semplicemente come 'Il Segreto'. La telenovela si concluderà con la dodicesima stagione che in Spagna chiuderà i battenti nei prossimi mesi, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la chiusura della soap spagnola, Antena 3 ha diffuso un promo in cui Maria Bouzas, alias Francisca Montenegro, esorta i fan de Il Segreto a continuare a seguire la stagione finale che porterà alla conclusione di un viaggio durato ben nove anni.

Nel promo della stagione finale de Il Segreto alcuni personaggi molto amati dal pubblico

"Hemos pasado nueve años juntos" y llega el momento de decir adiós, pero El Secreto siempre estará contigo". Vive la temporada final de #ElSecretoDePuenteViejo de lunes a viernes a las 17:30h en @antena3com ❤❤ pic.twitter.com/NRqODIxLWG — El secreto de Puente Viejo (@esdpv) February 28, 2020

Quest'anno 'Il Segreto' saluterà per sempre i suoi telespettatori che dal 2011 seguono assiduamente le vicende degli abitanti di Puente Viejo e sono stati testimoni di drammi, crimini, inganni, morti, ma anche di ritorni inaspettati, ricongiungimenti, amori contrastati e, ogni tanto, pure qualche lieto fine.

In occasione del finale della dodicesima stagione che metterà la parola fine alla soap, il canale Antena 3 ha pensato di promuovere l'ultimo ciclo di puntate con un video promozionale in cui l'interprete di Francisca Montenegro parla al pubblico e lo invita a seguire la soap fino al gran finale. L'attrice, nei panni dello storico personaggio, dice ai telespettatori di aver trascorso insieme nove anni e che è arrivato il momento di salutarsi.

Le parole dell'attrice Maria Bouzas sono accompagnate dalle immagini che mostrano i personaggi indimenticabili della soap come Pepa (Megan Montaner), Tristàn (Álex Gadea), Soledad (Alejandra Onieva), Juan (Jonàs Berami), Maria (Loreto Mauleòn) e Gonzalo (Jordi Coll) ma anche il malvagio Fernando (Carlos Serrano). Il filmato mostra anche i Mirañar, Raimundo, Emilia e tanti altri personaggi che negli anni hanno animato le vicende di Puente Viejo.

Nel video sono anche presenti i volti di Álvaro Morte e Jaime Lorente, adesso noti al pubblico di tutto il mondo per i loro ruoli ne La casa di carta.

Il Segreto sicuramente in onda in Italia per tutto il 2020

In Italia la programmazione de Il Segreto, rispetto alla Spagna, è indietro di circa 140 episodi, perciò andrà in onda sicuramente per tutto il 2020. La soap, trasmessa nel Belpaese dal 2013, ha incollato al piccolo schermo di Canale 5 e Rete 4 milioni di spettatori, raggiungendo nel daytime picchi record che hanno superato il 30% di share. Negli ascolti del prime time Il Segreto è arrivato a toccare punte di quasi 5 milioni ed è diventata un vero e proprio cult nel suo genere.

In Italia il ciclo di puntate attualmente in onda in patria non è ancora iniziato, ma manca poco perché il pubblico di Canale 5 assista al finale dell'undicesima stagione in cui la morte di Fernando e l'uscita di scena di alcuni personaggi segneranno il passaggio ad una fase di cambiamenti per Puente Viejo e i suoi abitanti.