Sossio Aruta, il concorrente che ha portato sicuramente scompiglio nella quarta edizione del GF Vip aggiudicandosi persino la finale del reality, nelle scorse ore ha fatto delle insinuazioni che non sono passate inosservate. In poche parole, l’ex cavaliere del trono over, durante una conversazione notturna con alcuni concorrenti ha dichiarato che secondo lui Licia Nunez sarebbe ancora in gioco poiché è protetta. Nello specifico il compagno di Ursula Bennardo ha confidato che l’attrice a differenza degli altri gieffini, fuori dal programma avrebbe più fan pronti a difenderla.

Sossio si è detto certo della sua convinzione, esordendo: “Sono persone che noi non abbiamo alle spalle, che fanno sentire la voce alta. Lei dovrebbe essere valutata in base alla sua persona e non perché rappresenta altro”.

Sossio Aruta critica Licia: ‘Lei è protetta’

Sossio Aruta, mentre si trovava nella stanza blu della casa del GF Vip 4 ha scambiato delle chiacchiere con Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver. L’esuberante ex cavaliere del trono over ha fatto una rivelazione su una concorrente del programma, che ha scatenato un putiferio mediatico.

Il compagno di Ursula Bennardo è tornato a puntare il dito contro Licia Nunez, arrivando a fare una curiosa osservazione. Queste sono state le parole pronunciate da Sossio: “Lei ha dietro un esercito di persone che noi non abbiamo”. L’affermazione dell’ex volto di Uomini e Donne ha fatto perdere le staffe a Barbara Eboli, la compagna dell’attrice pugliese. Quest’ultima ha fatto sapere di non aver gradito per niente il pensiero del calciatore napoletano, mettendo un like ad un post di un fan della sua fidanzata.

Barbara ha fatto capire di pensarla alla stessa maniera dell’utente che su twitter ha scritto: “Sossio, la colpa è tua. Ogni volta che rimani in slip una donna diventa omosessuale e l’esercito poi cresce. Razza di troglodita omofobo”. Addirittura i sostenitori della Nunez, hanno anche chiesto a gran voce al conduttore Alfonso Signorini di intervenire sulla questione nel corso della prossima puntata serale.

Alcuni seguaci di Licia, inoltre sono arrivati a chiedere la squalifica immediata di Sossio.

Ursula Bennardo contro i fan della Nunez

Mentre nella giornata del 31 marzo 2020, Licia Nunez è scoppiata in lacrime dopo aver appreso insieme agli altri concorrenti le ultime notizie dall’esterno sul coronavirus, i fan dell’attrice stanno facendo i conti con l'ira di Ursula Bennardo. Quest’ultima, compagna di Sossio Aruta, nelle scorse ore si è scagliata contro tutti coloro che sostengono la protagonista della fiction Le tre rose di Eva. L’ex dama del trono over che in queste settimane non ha nascosto di non provare simpatia per la fidanzata di Barbara Eboli, ha perso la pazienza su Instagram facendo sapere pubblicamente che i seguaci dell’attrice passano il loro tempo ad offenderla.

La compagna del primo finalista del Grande Fratello Vip è sbottata sui social, dichiarando: “Non fate altro che inviarmi storie, commenti, messaggi privati ricchi di cattiveria. Ma siete gruppi di fan oppure delle sette di demoni? “.