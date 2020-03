Dopo alcune settimane di assenza Can Yaman è tornato ad essere attivo sui social. L'attore turco popolare in Italia per la soap 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', ha pubblicato una sua foto che in poche ore ha superato i 500 mila 'like' diventando su Twitter un trending topic. Considerata la fama di Yaman in tutto il mondo e i quasi 6 milioni di followers su Instagram, non è escluso che il post possa raggiungere un milione di 'like'. Si tratta di una foto in cui l'attore mostra il suo viso di profilo mentre fissa un punto di fronte a sé.

In questi giorni il giovane ha dimostrato di essere vicino a chi sta soffrendo in questo periodo così difficile. Come altri personaggi del mondo dello spettacolo, Yaman ha recentemente partecipato ad un'iniziativa benefica organizzata dal cantante Haluk Levent a favore delle famiglie disagiate del loro paese.

L'attore turco Can Yaman torna a mostrarsi in foto sui social

Can Yaman è riapparso sui social con una foto in cui si mostra di profilo, con il look che sfoggia ormai da qualche mese: capelli corti e un po' di barba.

Il pubblico che lo segue è letteralmente impazzito e sono stati registrati fino ad oggi 31 marzo quasi 900 mila 'like'. L'attore non si mostrava in foto da alcune settimane ma è stato molto presente su Twitter con alcuni pensieri riferiti alla drammatica fase storica che il mondo sta vivendo. Can ha postato una preghiera ad Allah e in più post ha rimarcato il ruolo importante della scienza e la fiducia che bisogna riporre in essa.

Proprio in riferimento a quest'ultima Yaman ha anche citato il famoso pensatore turco Atatürk.

Anche Can Yaman tra i vip aderenti all'iniziativa del cantante Levent

Il famoso cantante turco Haluk Levent ha dato vita ad un'iniziativa benefica, la cosiddetta 'Dayanışma Günleri' che in italiano si traduce come 'Giorni di solidarietà'. L'artista ha pensato di aiutare le molte famiglie turche che stanno affrontando grosse difficoltà economiche coinvolgendo altri volti noti del mondo della musica, delle Serie TV, del cinema e dello sport.

Anche il divo di 'Bitter Sweet', al momento in quarantena nel suo appartamento di Bebek, ha aderito all'iniziativa e per due mesi si occuperà di sostenere economicamente cinquanta famiglie turche danneggiate dall'attuale emergenza sanitaria. Haluk Levent ha dato il via ad un lodevole progetto hanno aderito molti personaggi del mondo dello spettacolo. La notizia della partecipazione di Can Yaman all'iniziativa creata dal cantante è stata confermata da quest'ultimo sui social network. La speranza è che questo gesto di solidarietà riesca ad alleggerire sia le spese che le preoccupazioni del popolo turco.