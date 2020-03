Nonostante la finalissima del Grande Fratello Vip 4 si sta avvicinando sempre di più, i concorrenti in gioco continuano ad aprirsi. Nelle scorse ore Antonella Elia, che è senza dubbio una delle protagoniste più discusse di questa edizione ha fatto una confessione che non è passata di certo inosservata. A tarda notte, la showgirl torinese ha fatto fatica a nascondere il suo turbamento a Paola Di Benedetto. L’ex volto di Non è la Rai si è confidata con la coinquilina, rivelandole di aver fatto un sogno stranissimo.

La gieffina che spesso ha ammesso di sentirsi in colpa per aver mostrato dei lati del suo carattere troppo aggressivi, nel raccontare l’incubo avuto nella notte è arrivata ad affermare ancora una volta di vergognarsi di sé stessa.

Antonella racconta un sogno fatto nella notte a Paola Di Benedetto

Nella notte del 30 marzo 2020, Antonella Elia dopo essere rimasta nella sala da pranzo con Paola Di Benedetto, si è lasciata andare ad una confessione che non è sfuggita alle telecamere del reality. La gieffina ha fatto sapere all'ex madre natura di Ciao Darwin di aver sognato che era coperta nel fango nero, e di aver provato una strana sensazione.

La giovane influencer mostrandosi parecchio comprensiva, ha subito incoraggiato la sua coinquilina a spiegarsi meglio. A questo punto l’ex valletta di Mike Bongiorno ha raccontato che nel sogno fatto cercava di nascondersi, e veniva guardata con ribrezzo da tutti. Antonella ha proseguito il suo sfogo aggiungendo: “Mi ricordo di essere arrivata in un punto con dei vetri rotti dove c’era il mio cane ed ero spaventata che si facesse male, quindi lo tenevo stretto a me su una poltrona che si muoveva”.

La Elia non appena Paola le ha chiesto delle ulteriori delucidazioni, le ha fatto sapere di non aver capito come mai in tre mesi ha sognato come se il suo cane debba essere salvato. Per finire la fidanzata di Pietro Delle Piane mostrandosi molto amareggiata, è arrivata addirittura a dichiarare: “Il nero che mi copre forse è perché mi vergogno di me stessa”.

La replica di Paola non si è fatta attendere, che ha tentato nuovamente di rassicurare la sua compagna d’avventura dicendole che può essere che sente di volersi nascondere perché al Grande Fratello Vip si è messa troppo in risalto.

In seguito, mentre l’ex fidanzata di Francesco Monte ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia non ha mai fatto dei sogni belli, Antonella ha pronunciato le seguenti parole: “Una volta ne ho fatto uno molto bello, avevo il corpo coloratissimo e volavo, anche se non è stato facile prendere sonno qua dentro”.

Alessandro Cecchi Paone replica agli haters della Elia

Intanto Antonella Elia nonostante è riuscita a farsi conoscere sempre di più al GF Vip, sia per aver avuto molti litigi e per aver trovato il coraggio di raccontare il suo difficile passato, continua ad essere presa di mira sul web.

Mentre alcuni fan del programma sostengono la gieffina, altri sono convinti che dovrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia poiché non gradiscono la sua presenza. Di recente Alessandro Cecchi Paone ha scelto di far sapere ciò che pensa delle critiche che riceve l’ex valletta di Mike Bongiorno, da coloro che non la sopportano. Il noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico, dopo aver letto una dura opinione di una spettatrice del Grande Fratello Vip sul settimanale ‘Nuovo Tv’, ha detto la sua nella sua rubrica personale. Per la precisione l’opinionista della trasmissione ‘Mattino Cinque’ ha replicato alla lettrice che ha contestato la Elia, dicendo che non potrà avere un futuro in televisione.

L’ex gieffino ha risposto dichiarando che i reality possono produrre dei grandi benefici a chi li fa, ma anche danni incalcolabili e degli effetti duraturi.