Il Grande Fratello Vip ha appassionato i numerosi telespettatori soprattutto per la nascita di una bella storia d'amore. All'interno della casa abbiamo potuto constatare il flirt struggente e romantico tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo l'uscita di quest'ultima, il ragazzo ha mostrato spesso segnali di insofferenza e diverse volte si è lasciato andare ad un pianto disperato, tutto per la mancanza della sua amata. Una foto postata su Instagram, dalla Incorvaia, ha messo in allerta i fan della coppia, soprattutto sulle reali intenzioni della ragazza nei confronti di Paolo.

L'immagine ritraeva un libro dal titolo 'Una principessa che credeva nelle favole'. Clizia ha voluto immediatamente rassicurare tutti, confermando il suo amore per l'attuale gieffino. La frase incriminata recitava: 'Come liberarsi del proprio principe azzurro'.

Clizia pubblica una foto che fa discutere i fan

Sono tantissime le persone che si sono appassionate alla dolce storia d'amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, tanto da seguire il giovane all'interno della casa e la ragazza nelle varie 'ospitate' e attraverso i suoi post sui social.

E' stata proprio un'immagine pubblicata su Instagram che ha fatto sobbalzare dalle sedie i numerosi fan della coppia. La foto mostrava un libro che Clizia starebbe leggendo, il titolo dello stesso é 'Una principessa che credeva nelle favole'. Il libro narra di una principessa che intende liberarsi del suo principe azzurro, a quel punto sono stati molti i messaggi di stupore apparsi in risposta all'immagine.

Clizia ha prontamente risposto, dichiarando di aspettare con ansia il suo Paolo e di non aver nessuna intenzione di liberarsi di lui.

La frase pubblicata da Clizia

I fan si sono sentiti rassicurati dalle parole scritte da Clizia, anche se la frase postata non aveva fatto dormire sonni tranquilli ai seguaci della coppia, in molti avevano addirittura temuto che Paolo potesse essere stato già abbandonato.

La frase in questione recitava: 'Come liberarsi del proprio principe azzurro', era scritta sulla copertina del libro pubblicato su Instagram. Le parole di Clizia, però, non hanno lascito spazio a fraintendimenti, la ragazza ha preso una posizione netta e ha scritto: 'Io non voglio liberarmi del mio principe'. La Incorvaia ha chiarito subito, ha raccontato che sta leggendo questo libro poiché lo ritiene molto interessante e altamente terapeutico, insegna ad essere delle principesse guerriere. La bella e tenera storia tra i due sembra quindi continuare a gonfie vele, anche a distanza. Paolo dall'interno della casa dimostra ogni volta di più di tenere alla sua bella Clizia, quest'ultima ha dato una bella prova mettendo a tacere i fraintendimenti che si erano potuti creare.