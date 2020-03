Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati. Il Gossip si rincorreva da qualche giorno. Le ultime apparizioni della coppia risalgono a tre settimane fa. Non è stata ufficializzata la fine della relazione in modo esplicito, ma attraverso dirette Instagram, i due ormai ex fidanzati, hanno fatto intendere ai fan che la loro storia d'amore è terminata da un po' di tempo. Andrea Iannone, proprio ieri, in diretta IG con il pilota Max Biaggi, ha lanciato dei messaggi, sulla ormai ex fidanzata, che non lasciano spazio ai dubbi.

Andrea Iannone e le frecciatine a Giulia De Lellis

Max Biaggi ieri pomeriggio, alle 16, ha ospitato il suo amico e collega Andrea Iannone nella sua diretta Instagram. I due campioni di motociclismo hanno parlato dei problemi che si stanno affrontando in questi giorni difficili, raccontandosi come stanno trascorrendo queste giornate. Durante la conversazione, i messaggi dei fan di Andrea Iannone hanno iniziato a commentare facendo domande sulla sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis. Alle domande insistenti dei followers che chiedevano dove fosse Giulia, il campione di motociclismo si è lasciato andare con frasi che non hanno lasciato spazio all'immaginazione, confermando la rottura con la De Lellis.

"Dov'è Giulia?" chiedevano insistentemente. Andrea ha risposto: "Basta con queste domande. Giulia sta scrivendo un nuovo libro. Io non so dov’è."

Andrea Iannone e la storia con Giulia De Lellis

Sembrava dovesse durare la storia fra il pilota e l'influencer. Giulia aveva trovato stabilità e il senso di famiglia con Andrea Iannone, che era entrato a far parte della sua vita l'estate scorsa. I due sono andati a convivere fin da subito a casa di lui a Lugano.

Sul profilo social di Giulia De Lellis non sono state pubblicate molte foto insieme, ma in alcune le dediche erano piene d'amore per il pilota che l'aveva aiutata a superare piano piano la fine della sua relazione con Andrea Damante. In questa foto, pubblicata sul suo profilo social, la popolare influencer aveva espresso l'amore nei confronti del pilota nel giorno del suo compleanno.

"Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti .Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola.La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare.Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore .."

Al festival del cinema di Venezia, felici e innamorati la dedica di Giulia per Iannone è stata molto romantica, al punto da definire il suo fidanzato un principe.

Evidentemente non è bastato. Non sono trapelati dettagli sui motivi del termine della relazione fra i due, ma dalla settimana della moda milanese il rapporto fra la coppia si è raffreddato, in quanto non si sono più visti insieme proprio da quei giorni.