Continuano le vicende dei concorrenti all'interno della casa di Cinecittà, gli inquilini del Grande Fratello Vip anche oggi 15 marzo non hanno deluso i loro fan. Patrick Ray Pugliese, parlando con Fernanda Lessa, ha elogiato Valeria Marini, affermando: "È stata geniale a diventare un personaggio". Intanto in mattinata è scoppiata una nuova lite, stavolta i protagonisti si sono rivelati Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, motivo del contendere la pulizia della casa.

Patrick ammette di ammirare Valeria Marini

Patrick Ray Pugliese è stato protagonista di una bella chiacchierata in giardino con Fernanda Lessa. La brasiliana ha parlato del suo rapporto con Valeria Marini e ha raccontato del fatto che questa negli ultimi giorni l'ha definita particolarmente nervosa e scostante. Patrick ha così iniziato a ricordare alcuni aneddoti relativi alla Valeriona nazionale, su tutti quello relativo al caffè. "Mi chiede di preparagli un caffè, poi va via e lo lascia lì", ha raccontato sorridendo e divertito.

Anche se a volte è esagerata nei suoi atteggiamenti, Patrick ritiene Valeria molto spiritosa e intellettualmente interessante: "E' stata geniale a diventare un personaggio". Ray Pugliese ha voluto evidenziare l'abilità della Marini nel diventare una diva, riconoscendole di essere la numero uno.

Fernanda Lessa ha commentato le parole del biondo inquilino del GF Vip, sostenendo che a volte però la Marini esagera, pur non ritenendola cattiva o in malafede.

Patrick aggiunge che, se proprio un difetto lo deve trovare, presta poca attenzione a coloro che parlano. È innegabile che da quando è nella casa l'allegria sia in aumento (forse anche i litigi), pur con le sue stranezze e con le sue manie di protagonismo. Mancano ancora alcune settimane alla fine dell'avventura dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, sarà da comprendere come gli equilibri muteranno con Valeria sempre più in primo piano.

Lite tra Sossio e Teresanna per la pulizia della casa

Gli spettatori a casa sicuramente non si annoieranno a seguire le puntate giornaliere del Grande Fratello Vip, ancora un litigio ha infatti scosso la casa del reality show, si è consumata una violenta discussione tra Sossio e Teresanna. I due hanno litigato pesantemente per questioni legate alla pulizia e al riordino della casa. Parlando in generale, la Pugliese ha espresso critiche sue queste tipologie di situazioni, Sossio è apparso pesantemente risentito e ha risposto in maniera piccata. Teresanna ha ribattuto accusando l'ex protagonista della trasmissione Campioni di essere eccessivamente permaloso.

Quando i due si stavano offendendo pesantemente, alcuni inquilini sono intervenuti e hanno cercato di separare i due protagonisti della disputa che stavano chiaramente esagerando nelle loro esternazioni.