L'emittente spagnola Antena 3 qualche settimana fa ha comunicato che sarebbe stata girata l'ultima puntata de Il Segreto. Dopo nove anni di storie avvincenti e piene di suspense, la produzione ha deciso che il salto temporale già avvenuto negli episodi spagnoli avrebbe portato inesorabilmente al gran finale.

Maria Bouzas, nei panni di Donna Francisca, ha ringraziato in un video tutti coloro che hanno sempre seguito le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Intanto, sembra che per il gran finale ci sia in serbo una sorpresa, con il ritorno di protagonisti molto amati e che sono usciti di scena già da un po' di tempo, come Aurora e Gonzalo.

Il Segreto in Spagna si avvia alla conclusione

È stata una vera e propria doccia fredda per tutti i fan de Il Segreto la notizia della chiusura della soap. Ovviamente, ci si chiede come mai sia stata presa questa decisione. Sono diverse le indiscrezioni a tal proposito. Su tutte, si ritiene che la conclusione della telenovela sia legata ad un considerevole calo di ascolti accusato dopo il salto temporale che a breve sarà possibile seguire anche in Italia.

Tuttavia, non si esclude a priori che possano esserci altre ragioni, come ad esempio la volontà di soffermarsi su altre produzioni, oppure la scelta di porre fine alla soap opera prima che il pubblico potesse annoiarsi, rinunciando così a seguirla.

Ad ogni modo, in questo momento l'unica certezza è che si sta già lavorando sul set all'ultima puntata de Il Segreto.

Il Segreto: il finale potrebbe svelare il mistero di Pepa

L'ultima puntata de Il Segreto potrebbe finalmente svelare alcuni misteri rimasti irrisolti come, ad esempio, quello relativo alla scomparsa di Pepa. Il corpo della levatrice, moglie di Tristan Castro, non è mai stato ritrovato.

Ad ogni modo, per il momento vige assoluto riserbo sulla trama, anche se stando alle prime anticipazioni sembra che siano destinati a tornare alcuni storici protagonisti. Tra questi dovrebbero esserci Gonzalo e la moglie Maria. Inoltre dovrebbero rientrare Emilia e Alfonso e anche Aurora, che potrebbe tornare dalla Francia dove si era trasferita per studiare medicina.

Molto probabilmente si apprenderà se la storia d'amore tra Francisca e Raimundo avrà un lieto fine.

Per adesso, dalle prime indiscrezioni non sono spuntati i nomi di altri importanti personaggi del passato, come ad esempio Hernando Dos Casas e la sua famiglia, Lucas Moliner, il medico che sposò Sol, la sorella di Severo Santacruz. Quest'ultimo, non presente nella nuova stagione, potrebbe fare il suo ritorno. Infine non è chiaro se la Montenegro potrà riabbracciare dopo tanto tempo sua figlia Soledad Castro.

Il Segreto: nell'undicesima stagione Fernando esce di scena

Molti sono i quesiti che probabilmente saranno svelati nell'ultima puntata de Il Segreto. In Italia, intanto, siamo giunti al finale dell'undicesima stagione che vedrà, a breve, la sconfitta di Fernando Mesia che, prima di morire, riuscirà a distruggere parte di Puente Viejo appiccando un incendio.

A questo drammatico evento si aggiungerà anche il decesso di Gracia Hermosa, moglie di Hipolito Miranar.

Purtroppo ci saranno anche altri personaggi che passeranno a miglior vita, poiché la follia dell'ex marito di Maria sarà ormai fuori controllo. Mesia, dopo aver sequestrato i figli della Castaneda, ucciderà dapprima Meliton e poi Paco Del Molino.

Al termine di queste vicende ci saranno molti personaggi che lasceranno Puente Viejo e si assisterà ad un vero e proprio cambio della guardia. Inoltre, gli scenari cambieranno completamente rispetto al passato. Ad esempio, la villa verrà restaurata dopo l'incendio, ma la padrona di casa non sarà più Donna Francisca, bensì la marchesa Isabel de Los Visos con i suoi figli.