Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati. La decisione della rottura sarebbe arrivata per mano dello studente bolognese. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip di Spagna avrebbe scoperto, che la modella sentiva altre persone oltre a lui.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Gianmarco e Adara si erano conosciuti nella casa del Gran Hermano. Il concorrente italiano aveva perso letteralmente la testa per la sua coinquilina, nonostante lei fosse fidanzata con Hugo Sierra. Dopo un un lungo tira e molla, la Molinero aveva deciso di iniziare una nuova vita proprio con il modello italiano.

Gianmarco deluso da Adara: 'Ho bsigono solo di tempo'

Gianmarco Onestini aveva subito un vero e proprio massacro mediatico per aver preso una cotta per Adara Molinero. Tuttavia i due ex gieffini erano riusciti a far ricredere un po' tutti, con la loro favola d'amore.

Purtroppo, però, l'incantesimo è durato molto poco. In queste ore si è diffusa sul web, la notizia della rottura. Lo stesso Gianmarco Onestini ha affermato: "Ho scoperto che Adara flirtava con altri ragazzi, in particolare con uno". Il modello bolognese attraverso il suo profilo Instagram, ha confessato che la sua fidanzata si stava accordando per incontrare un ragazzo.

Con molto rammarico il fratello minore di Luca Onestini ha aggiunto: "Io per lei ho lasciato tutto". Il giovane poi ha proseguito, rivelando che questa cosa gli sta facendo molto male, perché convinto di non meritarla. Infine Gianmarco Onestini ha tagliato corto: "Ora ho bisogno di un po' di tempo".

Al momento se la rottura tra i due sia definitiva non lo possiamo sapere, ma per come si sono messe le cose difficilmente Gianmarco passerà sopra ad una cosa del genere.

Ivana Icardi e Hugo Sierra: sempre più vicini all'Isola dei Famosi

Mentre Adara Molinero e Gianmarco Onestini si sono lasciati, la passione tra Ivana Icardi e Hugi Sierra sembra ssere inarrestabile. I due naufraghi del reality iberico Supervivientes hanno avuto un rapporto completo davanti alle telecamere infrarossi.

La cosa in un primo momento era stata commentata in modo negativo dall'ex compagna del Sierra: "Sono imbarazzata per loro, lo trovo molto disgustoso".

I fratelli Onestini invece, attraverso i propri canali social avevano puntato il dito contro la sorella di Mauro Icardi. Secondo Luca Onestini sia Ivana Icardi che Hugo Sierra sarebbero due persone incoerenti. Mentre secondo l'ex concorrente del Gran Hernano, i due naufraghi si sarebbero avvicinati solamente per fare un dispetto a Gianmarco e Adara Molinero. Adesso che quest'ultimi si sono lasciati, chissà cosa accadrà anche per la coppia nata in Honduras.