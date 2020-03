Continuano a regalare delle forti emozioni, le vicende dello sceneggiato iberico Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in Spagna la prossima settimana, segnalano che Francisca Montenegro sempre più convinta che non esista nessuna cura per suo marito Raimundo Ulloa, farà infuriare Emilia Ulloa. La storica dark lady non vorrà per nessun motivo che la sua dolce metà venga visitata da un nuovo medico, arrivato a Puente Viejo appositamente.

Il Segreto trame Spagna: Alicia delude Tomas, il ritorno di Adolfo e Rosa

Negli episodi in programma sull'emittente televisiva Antena 3 dal 30 marzo al 3 aprile 2020, l’incontro tra Tomas e Alicia non terminerà come previsto. Quest’ultima deluderà il fratello di Adolfo, poiché rimarrà in silenzio quando verrà accusato da Barreiros. Intanto Matias e Marcela parleranno del ritorno di Emilia: la proprietaria dell’ostello confesserà al marito che la marchesa Isabel sta riuscendo a far diventare nemiche sua madre e Francisca.

Allo stesso tempo Don Filiberto verrà ricattato da un gruppo di arcangeli incappucciati. Donna Begona si presenterà nella fabbrica del marito con una torta, e gli assicurerà di essere guarita e che lo amerà per sempre. Adolfo e Rosa dopo essere tornati da un intenso viaggio, avranno diversi aneddoti da raccontare agli abitanti. Il capitano Huertas scoprirà che il truffatore Urbano è stato aiutato da Estefania, invece Maqueda riceverà un’offerta che consisterà nell'essere risarcito se renderà effettivo l’acquisto della miniera di Isabel.

Quest’ultima dopo essere stata avvisata da Antonita, farà pressione su Tomas per convincerlo a porre fine alla sua amicizia con Alicia. Rosa gestirà la sua rabbia, quando durante una cena di famiglia verrà a conoscenza che suo padre ha chiesto a Ramon di non tornare a Bilbao per aiutarlo in fabbrica.

Francisca sospende la visita medica del marito, Donna Begona contro Manuela

Successivamente, Emilia mentre attenderà con impazienza l’arrivo del nuovo specialista che dovrà vedere suo padre, riceverà una brutta notizia: Francisca farà sapere all'ex locandiera di aver sospeso la visita.

Nello specifico la storica dark lady della soap opera sottolineerà all’Ulloa di aver deciso di offrire soltanto amore e tranquillità a suo marito, poiché è stufa di vederlo soffrire così tanto. Marta rimprovererà Ramon per aver scelto di restare a Puente Viejo, invece Ignacio si arrabbierà con Manuela per non credere che sua moglie migliorerà. In seguito, il Solozobal comunicherà a Pablo e Ramon che la settimana prossima ci sarà un’audizione, in cui verranno denunciate le accuse contro Urrutia. Donna Begona affronterà Manuela, e le punterà il dito contro dicendole di sapere che è segretamente innamorata di suo marito, e che stia tentando di prendere il suo posto.

La marchesa Isabel riuscirà a predisporre Tomas contro Alicia, facendo vedere al figlio le prove del suo impegno comunista e della lotta della giovane contro la sua classe.

Maqueda in pericolo di vita, Emilia, Matias e Marcela non comprendono la Montenegro

A questo punto il fratello di Adolfo si scaglierà contro la figlia di Encarnación, finendo per rovinare il loro rapporto. Nell'istante in cui il Maqueda si preparerà per recarsi all'appuntamento in cui dovrà restituire i soldi ricevuti, verrà sorpreso da Tomas che lo accuserà di tradire la sua famiglia. Intanto Estefanía continuerà a ricattare Tiburcio costringendolo a darle più soldi, invece il complice della donna cioè Urbano, verrà arrestato.

La marchesa Isabel continuerà a portare avanti la sua strategia, fingendosi scandalizzata quando Matias ed Emilia le diranno che la Montenegro non ha voluto ricevere il medico che avrebbe dovuto visitare Raimundo. Nel frattempo, il capitano Huertas apparirà all’Avana per annunciare che Maqueda dopo essere stato ferito e localizzato in una grondaia, è finito in ospedale in pericolo di vita. La governante Manuela negherà a Donna Begona di provare dei sentimenti per il suo padrone Ignacio, invece Marta si rammaricherà per non essere riuscita a tornare a Bilbao. Per concludere Emilia, Matias e Marcela continueranno a non riuscire a comprendere l’atteggiamento di Francisca.