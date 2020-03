Serena Enardu è stata intervistata da Il Giornale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha parlato del ritorno di fiamma con Pacifico Settembre, in arte Pago. Ma non solo: ha risposto anche alle numerose critiche sul suo conto, dovute all'ingresso nella casa più spiata d'Italia. Per chi non avesse seguito la loro vicenda, Pago e Serena, al termine della partecipazione a Temptation Island, avevano deciso di interrompere la loro relazione. Solamente grazie all'ingresso della Enardu nella casa di Cinecittà, lei e il cantautore sardo sono riusciti a ricucire il loro rapporto.

Serena e Pago, matrimonio rimandato

La storia tra Serena Enardu e Pacifico Settembre prosegue a gonfie vele. Durante l'intervista rilasciata a Il Giornale, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sulle nozze con il suo compagno. Sebbene la liaison tra i due proceda nel migliore dei modi, la bella cagliaritana ha precisato: “Dopo tutto quello che è successo, Pago vuole tempo per capire se sono io la persona giusta e viceversa”. Nonostante questo breve rallentamento, Serena ha dichiarato che la coppia sta vivendo un momento magico: “Stiamo insieme, siamo felici e va tutto bene”.

Inoltre, la Enardu ha affermato che, tra i due, quella che sta vivendo la storia con maggiore entusiasmo è proprio lei. Al contrario, il cantautore sardo sembra andarci più con i piedi di piombo: “Capisco che tutto quello che è successo non si può cancellare in un giorno”, ha affermato l'ex gieffina.

Durante l'intervista a Il Giornale, Serena Enardu ha fatto chiarezza anche sul capitolo legato alla convivenza con Pacifico Settembre.

La coppia, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4, non ha avuto modo di cercare un nuovo alloggio per ricominciare una vita insieme ai loro rispettivi figli. Questa volta la frenata è arrivata a causa dell'emergenza sanitaria in atto in Italia. Serena e Pago, infatti, attualmente si trovano in Sardegna per passare il periodo di isolamento.

La replica di Serena alle critiche

Serena Enardu, prima di concludere l'intervista, ha deciso di rispondere a tutti coloro che l'hanno subissata di critiche.

In molti infatti hanno accusato la cagliaritana di essere entrata nella casa più spiata d'Italia solamente per ottenere visibilità. La diretta interessata ha spiegato che aveva messo in conto una situazione simile: "Ero consapevole che questa cosa si poteva trasformare in un massacro mediatico per me". Tuttavia Serena ha affermato che la sua unica priorità era quella di riconquistare il suo compagno. In particolare, la decisione della Enardu è scaturita nel momento che ha visto Pago sentire la sua mancanza.