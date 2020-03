Il presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante non è l'unico motivo per il quale Giulia De Lellis è sulla bocca di tutti in questi giorni. Come raccontano molti siti di Gossip nelle ultime ore, la bella influencer è stata punzecchiata dall'ex cognato Angelo su Instagram: in una Stories, il fratello di Andrea Iannone ha puntato il dito contro la romana e quello che starebbe accadendo in silenzio a casa sua da qualche settimana a questa parte.

Fratello di Iannone si espone contro Giulia De Lellis

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è finita da circa un mese, ma ancora non si conoscono le ragioni che hanno causato questa chiacchierata rottura.

Mentre in rete impazza il gossip sul presunto riavvicinamento in corso tra la giovane e Damante, c'è chi sostiene di sapere perché lei e il pilota si sono lasciati improvvisamente a febbraio scorso.

Diversi rumors, infatti, hanno riportato la voce secondo la quale il motociclista avrebbe tradito l'ex compagna, arrivando ad organizzare dei party in casa con altre donne. A smentire con forza questa chiacchiera, però, è stata una persona molto vicina all'abruzzese: con un post caricato nelle sue IG Stories, Angelo Iannone ha difeso il fratello e ha lanciato più di una frecciatina all'ex cognata.

"Per tutte queste pseudo persone, se è così che possono chiamarsi, che non sanno cosa inventarsi da giorni", ha esordito il ragazzo nello sfogo che sta facendo il giro del web oggi, mercoledì 25 marzo.

Angelo avrebbe confermato riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Damante

"Sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla" ha continuato il fratello di Iannone nel post Instagram che è stato pubblicato per smentire tutte le ipotesi di tradimento ai danni di Giulia De Lellis che sono circolate.

È a questo punto, però, che il ragazzo ha lanciato una frecciatina velenosa all'ex cognata tirando in ballo quello che starebbe accadendo nella casa dove sta trascorrendo la quarantena.

"I festini credo si facciano altrove e in silenzio, per poi tirarli fuori a tempo debito", ha aggiunto Angelo facendo riferimento alla voci secondo le quali l'influencer starebbe vivendo sotto lo stesso tetto con il suo più famoso ex, Damante, ma senza farlo mai comparire al suo fianco sui social network.

Anche la frase con la quale il giovane abruzzese ha concluso il suo messaggio sembra un chiaro attacco alla 24enne romana, perché è la stessa che lei ha usato quando ha confermato su IG la rottura con Iannone: "A buon intenditor poche parole".

Nessun commento di Giulia De Lellis agli ultimi rumors

Sono due le notizie che sono circolate nelle ultime ore su Giulia De Lellis: la prima è l'attacco social che le ha fatto l'ex cognato Angelo, la seconda è la conferma che un giornalista ha dato sul suo ritorno di fiamma con Andrea Damante. Prima che il fratello di Iannone si esponesse su Instagram per punzecchiarla, la bella influencer era già sulla bocca di tutti per le parole con le quali Gabriele Parpiglia ha commentato la sua attuale situazione sentimentale.

Elencando una serie di coppie famose che stanno trascorrendo insieme la quarantena, la penna del settimanale "Chi" ha citato anche i Damellis: "Penso a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Diletta Leotta e Daniele Toretto, Giulia De Lellis e Andrea Damante".

Quando gli è stato chiesto se i due ex di Uomini e donne fossero davvero tornati insieme per l'ennesima volta, l'esperto di gossip ha risposto: "Sì, sono nella stessa casa". La 24enne romana, però, non si è ancora sbilanciata su nessuno dei rumors che stanno impazzando sul suo conto: esattamente come il dj, infatti, anche la fashion blogger ha deciso di sposare il silenzio, almeno per adesso.