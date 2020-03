A Giulia De Lellis sembrano non dispiacere affatto i tanti Gossip che circolano ogni giorno sul suo conto, tanto che ieri è stata lei stessa ad alimentarli durante una diretta Instagram. Mentre chiacchierava con i fan del più e del meno, l'influencer ha cercato (oppure ha fatto finta) di soddisfare la più pressante richiesta: provare a mettersi in contatto con Andrea Damante. Alla mancata risposta del dj, la romana ha replicato con evidente imbarazzo e frasi buttate un po' lì per provare a confondere ancora una volta le acque sulla sua vita sentimentale.

Nella diretta IG di Giulia De Lellis si parla solo del 'Dama'

Sono giorni che sui siti di gossip impazza la notizia sul presunto ritorno di fiamma in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo che lei ha confermato la fine della relazione con Iannone, si rincorrono i rumors su un repentino riavvicinamento al più famoso ex fidanzato.

Mentre in rete si ipotizza addirittura che stia trascorrendo questo periodo di quarantena in compagnia anche del dj, la bella influencer non perde occasione per alimentare le chiacchiere sul suo conto.

Ieri, domenica 22 marzo, la giovane ha deciso di fare una diretta su Instagram per conversare un po' con gli oltre 4 milioni di fan che ha: la domanda che è stata fatta più frequentemente, riguarda il siciliano e la veridicità dell'indiscrezione che vorrebbe di "Damellis" di nuovo insieme.

Dopo aver ignorato per più di mezz'ora i suggerimenti di chi le chiedeva di chiamare il "Dama" per fare una diretta condivisa, la 24enne romana ha deciso di provarci (oppure ha fatto finta).

Il gioco di Giulia De Lellis confonde i fan

"Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio", ha detto ad un certo punto Giulia De Lellis rivolgendosi ai suoi curiosi followers di Instagram.

"Visto che questa cosa è fortemente richiesta, dov'è? Vediamo se risponde", ha continuato l'influencer riferendosi all'ex Andrea Damante.

Dopo aver cercato nella lista dei contatti il dj, la romana ha fatto notare ai fan che non era presente, perciò non poteva mettersi in contatto con lui.

La maggior parte delle persone che hanno assistito a questo momento, però, si dicono certe del fatto che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne abbia finto di telefonare al "Dama" su IG, un po' per assecondare le richieste pressanti dei suoi sostenitori, un po' per mettere su un siparietto del quale sapeva che si sarebbe parlato nelle ore successive.

"Non c'è, mi dispiace", ha concluso un'imbarazzata Giulia mentre la sua amica Alessandra se la rideva di gusto.

Show di Giulia De Lellis sui social

Prima di concludere la diretta Instagram del 22 marzo, Giulia De Lellis non è riuscita a trattenere l'imbarazzo dopo aver provato (oppure dopo aver fatto finta di provare) a chiamare Andrea Damante.

"Sto morendo di caldo, devo dire che mi sta venendo un po' d'ansia", ha detto la romana dopo la mancata risposta del dj alla sua telefonata social.

Forse dopo essersi resa conto di aver mostrato un'emozione che potrebbe riaccendere la speranza di chi sogna di rivederla di nuovo accanto al "Dama", la ragazza ha fatto un passo indietro precisando: "Sto scherzando, vi prendo un po' in giro perché so che vi divertite con poco. Mi piace scherzare su questa cosa, mi fate morire dal ridere".

Insomma, ancora una volta l'influencer è riuscita a catalizzare l'attenzione dei curiosi e degli appassionati di gossip dicendo poco o nulla sul suo privato: nessun accenno da parte della giovane, per esempio, sull'indiscrezione che la vorrebbe in quarantena a Pomezia proprio con l'ex fidanzato Andrea, la cui voce si sarebbe sentita in alcune recenti Stories di Giulia.