Il segreto che Giulia De Lellis starebbe cercando di tenere sulla sua vita sentimentale, potrebbe essere stato svelato da una delle persone a lei più care: il fratello Peppe. Alcuni blog come "Vicolo delle News", infatti, hanno notato una Instagram Stories del ragazzo che aveva da sfondo la stessa edera presente nelle foto che Andrea Damante sta pubblicando negli ultimi giorni: il fatto che il romano abbia modificato l'immagine in questione aggiungendo una parete bianca, potrebbe essere l'ennesima conferma al Gossip che vorrebbe i "Damellis" di nuovo insieme.

Lo 'scivolone' del fratello di Giulia De Lellis

Il giornalista Gabriele Parpiglia l'ha annunciato pochi giorni fa: Giulia De Lellis e Andrea Damante non solo sono tornati insieme, ma stanno condividendo la quarantena sotto lo stesso tetto. Se l'influencer e il dj stanno provando a spostare l'attenzione dei curiosi fan dal loro privato, ci ha pensato una persona molto vicina alla ragazza a scatenare nuovi gossip con una mossa social.

Peppe De Lellis, fratello della romana, ha pubblicato su Instagram una Stories nella quale si vedeva alle sue spalle una parere coperta da edera di colore verde scuro, la stessa che è comparsa dietro all'ex tronista di Uomini e donne nei post che sta caricando in rete negli ultimi giorni.

Blog come "Vicolo delle News", infatti, hanno messo a confronto gli sfondi in questione ed è innegabile che siano identici e soprattutto insoliti (non si tratta di un muro bianco che potrebbe trovarsi in qualsiasi abitazione).

Polemiche su Giulia De Lellis per la possibile violazione della quarantena

A far aumentare i sospetti sulla convivenza segreta che starebbero facendo da giorni i "Damellis", è stato il tentativo di Peppe di modificare la foto che ha fatto drizzare le antenne dei fan: il giovane, infatti, ha cancellato la Stories con lo sfondo originale e ne ha pubblicata un'altra dove lo si vede davanti ad una parete bianca.

"Vicolo delle News", inoltre, fa notare che sia Giulia De Lellis che Damante si sono prodigati per eliminare da Instagram tutti i tag ai post delle fanpage che trattavano l'argomento della loro riappacificazione, come a voler far circolare il meno possibile questo gossip.

Se Andrea si trovasse davvero a Pomezia con l'influencer, vorrebbe dire che ha violato la regola del restare a casa: sono quasi 20 giorni, infatti, che gli italiani non possono muoversi dalle loro abitazioni se non per fare la spesa o per bisogni di prima necessità.

Qualora il dj avesse realmente raggiunto l'ex fidanzata (lui vive in Lombardia, lei è nel Lazio dall'inizio di marzo), vorrebbe dire che ha viaggiato pur non potendolo fare: probabilmente anche per questa ragione i due stanno cercando di tenere nascosta la loro ritrovata serenità.

Nuova vita per Giulia De Lellis dopo l'addio a Iannone

Sono tanti, dunque, i gossip che stanno circolando nelle ultime settimane su Giulia De Lellis: la conferma della fine dell'amore con Iannone, il trasferimento da Lugano a Pomezia per stare vicina alla famiglia, il presunto riavvicinamento a Damante, le frecciatine social dell'ex cognato Angelo e i rumors sulla possibile violazione della regola del restare a casa da parte sua e del dj.

In barba alle chiacchiere che impazzano sul suo conto, la 24enne romana va dritta per la sua strada: oltre ad eliminare dai social le tracce che sembrerebbero confermare il ritorno di fiamma con il "Dama", l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta provando a far parlare di sé soprattutto per i cambiamenti che ha apportato alla sua vita da un po' di tempo a questa parte.

In un post che ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, infatti, la giovane ha citato un episodio (la malattia che ha colpito una persona a lei molto cara) che le ha fatto mutare la visione delle cose.

"Ho fatto scelte che mai avrei pensato di fare, quindi vi dico di fare quello che vi fa sentire vivi adesso.

La vita è troppo breve per accontentarsi", ha fatto sapere Giulia.