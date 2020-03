Sono parole molto importanti quelle che ha usato Giulia De Lellis per accompagnare l'ultimo suo post su Instagram: la giovane, mentre in rete non si parla d'altro che di un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante, ha deciso di raccontare ai fan un episodio che le ha fatto cambiare la visione delle cose. Complice il male che ha colpito una persona a lei cara, l'influencer ha scelto di stravolgere la sua vita in poco tempo: che tra tutti questi cambiamenti, ci sia anche il riavvicinamento all'ex al quale ha dedicato il libro sui tradimenti?

Il racconto di Giulia De Lellis emoziona i fan

In questo periodo così delicato, le notizie di cronaca rosa allietano un po' le giornate degli italiani: uno dei personaggi famosi che sta regalando maggiori spunti di discussione ai curiosi, è sicuramente Giulia De Lellis.

In appena un paio di settimane, infatti, l'influencer è finita al centro del Gossip per l'addio ufficiale ad Andrea Iannone, per il presunto riavvicinamento ad Andrea Damante, per le frecciatine che ha ricevuto dall'ex cognato e per le voci che la vorrebbero addirittura sotto lo stesso tetto del dj in quarantena.

Mentre sul web non si parla d'altro che di lei, la 24enne romana ha deciso di esporsi poco o nulla, lasciando agli altri la possibilità di fantasticare sul suo privato.

Alcune ore fa, però, la ragazza ha scelto di rendere pubblico un episodio accaduto di recente e che le ha fatto cambiare drasticamente il modo di pensare e vivere.

Sotto all'ultimo post che ha caricato su Instagram, dunque, la giovane ha scritto: "Scorrendo la gallery, ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia.

Non dico brutta perché so che si risolverà".

Il post IG di Giulia De Lellis alimenta i gossip

"Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicina ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile", ha fatto sapere Giulia De Lellis tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Anche se non ha svelato l'identità di colei che sta poco bene in questo periodo, la romana si è detta certa della sua forza e della tenacia con la quale vincerà la battaglia.

La ragazza ha confermato un detto che sostiene che finché le cose non capitano a te o a qualcuno che ti sta vicino, non puoi comprenderle fino in fondo: questo è proprio quello che è successo a lei prima che in Italia scoppiasse l'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

È proprio quest'esperienza, però, ad aver contribuito all'ennesimo cambiamento nella vita personale della 24enne che, da quando è popolare, ha stravolto parecchie volte il suo privato.

"Grazie a lei ho deciso di non rimandare, ho preso decisioni che mai avrei pensato di prendere e ho fatto cose che mai avrei pensato di poter fare", ha detto l'influencer rivolgendosi direttamente ai suoi oltre 4 milioni di followers.

Andrea Damante sempre più vicino alla pace con Giulia De Lellis

Anche se non è scesa nei particolari dei cambiamenti che ha apportato alla sua vita di recente, Giulia ha assicurato di sentirsi benissimo oggi, felice di tutte le scelte che ha fatto.

"È tutto troppo breve per accontentarsi. Fatelo oggi e ora. Qualsiasi come, ma adesso. Grazie tu", si conclude così il messaggio che la De Lellis ha condiviso con i fan nella giornata di mercoledì 25 marzo.

Nelle parole che ha usato la ragazza, in tanti hanno colto un riferimento alla sua movimentata vita sentimentale: sono settimane, infatti, che si rincorrono i gossip su un possibile ritorno di fiamma tra la romana e Damante e, almeno per il momento, nessuno dei due ha confermato o smentito il tutto.

Voci sempre più insistenti, però, sostengono non solo che Andrea e Giulia siano tornati insieme, ma che lui attualmente si trovi nell'abitazione di Pomezia dove lei sta trascorrendo la quarantena.