Al Grande Fratello Vip gli animi sono caldissimi dopo la messa in onda della diciottesima puntata che ha visto l'abbandono di Fernanda e Sara. In nomination sono finiti Zequila, Paolo e Patrick, mentre la tanto discussa Antonella Elia questa settimana non è andata a rischio eliminazione. L'ex valletta di Mike Buongiorno è comunque sempre al centro delle polemiche a causa dei suoi comportamenti discutibili tenuti all'interno della casa del Gf Vip e che non hanno portato a nessun provvedimento disciplinare nei suoi confronti, come richiesto invece dalla stragrande maggioranza del pubblico a casa, compresa Gessica Notaro, la quale ha esternato sui social il suo disappunto su quanto sta accadendo nel reality di Canale 5.

Gessica Notaro chiede provvedimenti disciplinari contro la Elia al Gf Vip

Da quanto emerge dai social, la gran parte dei telespettatori del Gf Vip non vede di buon occhio la permanenza in casa di Antonella Elia, la quale si è distinta in queste settimane per comportamenti sopra le righe con tanto di insulti di ogni tipo rivolti agli altri concorrenti. Ultima in ordine di tempo, la furibonda lite avvenuta prima della diretta dello scorso 25 marzo con Fernanda Lessa, con tanto di spintoni e urla. Stante i continui episodi di violenza, sia verbale che fisica, Gessica Notaro è voluta intervenire sui social dicendo la sua e facendo presente come tutto ciò che sta accadendo nella Casa del Gf Vip possa nuocere al suo impegno nel condannare ogni manifestazione di violenza.

La Notaro contro le violenze verbali di Antonella al Gf Vip

Gessica Notaro non ha affatto digerito le minacce fatte da Antonella Elia la quale, come noto, aveva minacciato qualche settimana fa, di 'fare lo scalpo' e 'appendere al muro' Valeria Marini, dopo l'ennesima lite tra le due. Parole che hanno colpito la Notaro sempre in prima linea per difendere la violenza contro le donne e che si è sentita in dovere di realizzare un video in cui chiedeva di prendere provvedimenti disciplinari contro Antonella Elia.

Provvedimenti che il Gf Vip non ha adottato visto che, nella scorsa diretta del 25 marzo, vi è stata solo una sorta di ramanzina da parte di Alfonso Signorini e nulla più.

@GrandeFratello tenete dentro una violenta che può dire e fare quello che vuole lasciare lividi sulla pelle e offendere l'animo delle persone dando il peggiore degli esempi Salvo è stato cacciato giustamente ma doveva esserlo anche l'Elia ma nn è stato così vegognosi #Gfvip https://t.co/19LSFH10w9 — Bianconera (@Bianconera1897) March 27, 2020

La Elia non dà il buon esempio, il duro attacco di Gessica Notaro

Gessica Notaro, nel video di denuncia, ha voluto sottolineare come siano state mandate in onda scene bruttissime tra donne, facendo presente come, secondo lei, se fosse stato un uomo a pronunciare determinate frasi sarebbe stato cacciato all'istante, così come era successo per Salvo Veneziano.

La Notaro, inoltre, ha ricordato come, chi fa spettacolo, ha il dovere di comportarsi con educazione e di dare il buon esempio. Eventuali problematiche personali andrebbero invece risolte in altre sedi e non in tv, senza utilizzare drammi passati per giustificare certe reazioni discutibili. Nonostante la richiesta di provvedimenti disciplinari, Antonella Elia si ritrova ancora in lizza per un posto in finale in questa quarta edizione del Gf Vip. Gli appelli di Gessica Notaro e di gran parte del pubblico social non sono stati sino ad ora ascoltati e ciò alimenta ancor di più il sospetto che la ex valletta di Mike sia 'protetta' da Alfonso Signorini e dalla produzione del Reality Show di Canale 5.