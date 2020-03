Una lite scaturita al Grande Fratello Vip 4 per dei biscotti per celiaci e che ha creato malcontento all’interno della casa, continua ad essere argomento di discussione per i concorrenti del noto programma. Nella giornata di mercoledì 25 marzo 2020, Paola Di Benedetto, oltre a non riuscire a trattenere le lacrime al pensiero di poter concludere questa esperienza televisiva questa sera, si è confrontata con Fernanda Lessa. L’ex madre natura di Ciao Darwin ha espresso il suo parere sulla furiosa lite che la modella brasiliana ha avuto nelle scorse ore con Antonella Elia.

La fidanzata del cantante Federico Rossi è intervenuta in difesa della showgirl torinese, visto che dopo aver cercato di far capire alla Lessa di aver sbagliato ha aggiunto: “Fernanda non è uno scherzo. Sai come si chiama questa? Provocazione”.

Paola e Fernanda si confrontano sulla lite avvenuta nella notte

I concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, sono ancora parecchio scossi da ciò che è accaduto la scorsa notte tra le mura della casa di Cinecittà. Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno movimentato senza ombra di dubbio, la diretta del reality con una discussione accesa che in pochissimo tempo si è trasformata in una rissa.

La showgirl torinese è arrivata a scontrarsi fisicamente con la modella brasiliana per averle sottratto i biscotti che di solito conserva nel suo armadio. Oltre a Paolo Ciavarro, che ha criticato gli atteggiamenti delle due coinquiline, anche Paola Di Benedetto e Sara Soldati hanno detto la loro. Per iniziare, quest’ultima e l’ex madre natura di Ciao Darwin hanno tentato di far capire a Fernanda di aver commesso uno sbaglio ad impossessarsi dei biscotti della Elia.

Non appena Sara ha ricordato alla Lessa che l’ex valletta di Mike Bongiorno è solita mettersi da parte alcune confezioni di biscotti poiché non può mangiare quelli che contengono glutine, non si è fatta attendere la replica di Paola.

La Di Benedetto difende Antonella, Licia dalla parte della Lessa

L’ex fidanzata di Francesco Monte ha preso le difese di Antonella, e rivolgendosi a Fernanda ha affermato: “Il tuo è un gesto nobile di volerli lasciare a disposizione di tutti.

Lei se li prende non per cattiveria ma perché finivano sempre”. A questo punto, la showgirl brasiliana ha tentato di giustificarsi spiegando a Paola ch da parte su voleva soltanto essere uno scherzo. Quest’ultima ha continuato a mostrarsi a favore della Elia, facendo capire a Fernanda di aver interpretato il suo gesto come una provocazione. Successivamente l’ex madre natura, nonostante la brasiliana le abbia sottolineato che molto spesso la sua rivale mangia anche del cibo contenente il glutine, ha continuato ad essere dalla parte della torinese. Dopo, la Di Benedetto, che riguardo al livido che Antonella avrebbe fatto alla Lessa ha aggiunto: “E’ il gesto che fa la reazione delle persone.

La cosa sbagliata è quella”, ha preso parola anche Licia Nunez. L’attrice si è schierata dalla parte della brasiliana, rivelando a Paola che qualche notte fa, l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto uno scherzo con dei palloncini a Fernanda pur sapendo che ha bisogno di dormire.