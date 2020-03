Non accennano a placarsi i Gossip su Giulia De Lellis: anche in questo periodo di quarantena, la ragazza fa discutere per le sue vicissitudini sentimentali. Stando agli indizi che hanno raccolto alcuni suoi attenti siti come "Il Giornale.it", l'influencer non sarebbe single come vuole far credere da quando ha detto addio a Iannone. In qualche Stories che la romana ha pubblicato su Instagram in questi giorni, si avvertirebbe la presenza di Andrea Damante (la voce oppure l'immagine sfocata riflessa in uno specchio): che i "Damellis" siano davvero tornati insieme per l'ennesima volta?

Nuove indiscrezioni sul privato di Giulia De Lellis

Sono passate poche settimane da quando Giulia De Lellis ha usato i social network per confermare la fine della sua storia d'amore con Andrea Iannone: chiacchierando con i fan in diretta su Instagram, infatti, la giovane ha detto che lei e il pilota si sono lasciati da quasi un mese, ma non ha specificato il perché.

Per l'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia nell'ultimo periodo, anche l'influencer è in quarantena da una decina di giorni: se la diretta interessata si mostra soltanto in compagnia dei familiari o di un'amica, c'è chi è certo del fatto che con lei ci sia anche il suo più famoso ex fidanzato.

Sono giorni, infatti, che sul web si rincorrono i rumors sulla presunta presenza di Andrea Damante nell'abitazione di Pomezia dove l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sta trascorrendo l'"isolamento" imposto dal Governo per evitare che il Covid-19 si diffonda ancora di più.

Indizi sul un possibile ritorno tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Risalgono a pochi giorni fa le parole che Giulia De Lellis ha detto in diretta su Instagram sull'ex Damante: ai curiosi fan che le hanno chiesto in che rapporti è oggi con Andrea, la romana ha risposto che si sentono, che lui è un bellissimo uomo e che il loro attuale legame è buonissimo.

Stando alle teorie che stanno formulando i più attenti appassionati di cronaca rosa, però, l'influencer potrebbe aver detto una piccola bugia quando l'altro giorno ha salutato il dj tramite i social network: secondo molti, infatti, lui sarebbe nella stessa abitazione dove la 24enne sta trascorrendo questo periodo di quarantena.

In alcune Stories che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato di recente, infatti, il sito de "Il Giornale" sostiene di aver sentito la voce del "Dama", soprattutto in un video nel quale la ragazza mostra la cena messicana che aveva appena preparato.

In un paio di fermo immagine tratti da un altro filmato, invece, alcuni sono convinti di vedere la sagoma di Andrea riflessa in uno specchio; questa teoria l'ha riportata la blogger Deianira Marzano dopo varie segnalazioni che ha ricevuto sui social.

Da Iannone e Damante: gli ultimi gossip su Giulia De Lellis

Non c'è ancora certezza che Andrea Damante sia davvero a Pomezia con Giulia De Lellis, ma i fan stanno attenti a tutto quello che i due pubblicano in questi giorni sui social network (qualcuno sostiene addirittura di averli visti insieme in un negozio di elettronica). L'eventualità che la romana abbia deciso di dare l'ennesima chance al dj che l'ha tradita in passato e al quale ha dedicato il libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza", per i più affezionati è tutt'altro che remota.

C'è addirittura chi sostiene che l'influencer non abbia mai veramente dimenticato il "Dama": la relazione con Iannone, che è durata meno di un anno, si dice sia finita proprio nel periodo in cui anche Claudia Coppola è sparita dalla vita dell'ex tronista.

Non sarebbe di certo la prima volta che i "Damellis" tornano insieme: dalla loro rottura nella primavera del 2018, Giulia e Andrea si sono presi e lasciati spesso, e tutto è sempre stato documentato da giornali e siti di gossip.