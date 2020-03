Luigi Favoloso ed Elena Morali sono a tutti gli effetti una coppia, anche in quarantena. Poco fa, nelle sue storie IG, l'ex compagno di Nina Moric, ha pubblicato un video del suo risveglio accanto alla ex Pupa Elena Morali. Nei video Favoloso riempie di complimenti la biondissima influencer e la coccola. Nonostante il Gossip avesse dato come finta la loro relazione, i due sembrano continuare la loro frequentazione.

Il risveglio insieme di Luigi Favoloso ed Elena Morali

Questa mattina Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono svegliati insieme.

La conferma arriva attraverso dei video pubblicati nelle sue storie Instagram dall'influencer. Nel video, la giovane coppia è nel letto e sono abbracciati. Luigi dice:

"Lo posso dire alle persone quanto sei bella appena ti svegli? Sai che non ho mai conosciuto una persona che è più bella appena sveglia che quando è in tiro?

Elena Morali sorride e Favoloso conferma: "È vero". La ex Pupa, un po' incredula gli risponde: "Che bugiardo".

Il bel napoletano, prosegue poi nei complimenti alla biondissima show girl:

"Sei bellissima, guardati, anche senza filtri, senza niente" e continuano le coccole e i baci abbracciati.

La storia fra Favoloso e la Morali

La frequentazione fra Luigi ed Elena prosegue quindi, anche a distanza di un mese. Era iniziata piano piano, con Favoloso che aveva ammesso di aver iniziato a corteggiare la Morali. Dopo essere stato ospite nei salotti di Barbara D'Urso per le questioni legate al burrascoso rapporto con la sua ex fidanzata, Nina Moric, i due ragazzi erano partiti poche settimane fa, per una vacanza in Libano, a Beirut.

Non erano mancate storie sui social, dove apparivano insieme sorridenti e felici. Favoloso ha confessato che all'inizio aveva contattato la Morali per fare delle foto, ma ha affermato che gli era piaciuta tanto e pertanto ha iniziato a corteggiarla piano piano. Luigi Favoloso qualche giorno fa ha risposto ad alcune domande dei suoi followers che, su Instagram, erano molto curiosi riguardo la loro storia d'amore.

Nel chiedergli di descrivere Elena con tre concetti, aveva speso bellissime parole. Luigi aveva definito la show girl come una ragazza dolcissima, imprenditrice e gran lavoratrice, onesta e che non si nasconde. Alla domanda invece su cosa si aspettasse dalla relazione con la Morali, Favoloso aveva risposto che non si aspettava niente, l'unica cosa che poteva dire era questa:

"Quando è con me sto bene, ma bene per davvero, quando non c'è mi manca, il resto.."

Evidentemente a Luigi mancava molto Elena, dal momento che stanno trascorrendo la quarantena insieme, abbracciati nel letto a riempirsi di coccole.