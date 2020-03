Direttamente dalla sua nuova casa romana dove sta affrontando la quarantena, Giulia De Lellis ha usato i social network per rispondere ad alcuni recenti Gossip che sono circolati sul suo conto. Dopo aver smentito la notizia sull'imminente uscita di un suo secondo libro, l'influencer si è lasciata andare a qualche stringata dichiarazione sugli ex Iannone e Damante: con entrambi è in ottimi rapporti nonostante le storie d'amore non siano andate a buon fine.

La risposta di Giulia De Lellis alla frecciatina di Iannone

"Giulia non so dove sia, starà scrivendo un nuovo libro", è questo quello che ha detto l'altro giorno Andrea Iannone su Instagram quando gli è stato chiesto di parlare dell'ex fidanzata. Anche se nessuno dei protagonisti di questa storia è sceso mai nei particolari, è evidente che l'idillio sia finito: il pilota e l'influencer, infatti, stanno vivendo questo periodo di quarantena separatamente.

Oggi pomeriggio, inoltre, la 24enne romana ha fatto una diretta su Instagram per chiacchierare con i fan: quando qualcuno le ha domandato se fosse vero il gossip sull'imminente uscita di un suo secondo romanzo, la giovane ha fatto un'importante precisazione.

"Iannone ha detto questo ma non è vero. Me l'hanno chiesto spesso visto il successo che ha avuto il primo, ma per ora non sto scrivendo nulla di nuovo", ha puntualizzato la ragazza con il sorriso sulle labbra.

Buoni rapporti con gli ex fidanzati per Giulia De Lellis

Nel corso della diretta Instagram che molti siti di gossip hanno salvato, Giulia De Lellis ha precisato di essere rimasta in buoni rapporti con Andrea Iannone dopo la rottura.

L'influencer, infatti, ha spiegato che è una sua abitudine quella di mantenere un legame con le persone che sono state importanti per lei, anche se l'amore finisce.

Stesso discorso la romana l'ha fatto sul ragazzo che le ha ispirato il libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza": a chi le ha chiesto se sente ancora Damante, la 24enne ha risposto di sì perché anche con lui ha un bel rapporto d'affetto e stima.

Insomma, sarebbero smentiti i gossip secondo i quali i "Damellis" starebbero per tornare insieme: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, attualmente si trova a Pomezia con la famiglia e non avrebbe alcuna intenzione di riaprire subito il suo cuore ad un nuovo o vecchio amore.

Complimenti al 'Dama' da parte di Giulia De Lellis sui social

Ai più curiosi fan che le hanno chiesto spiegazioni circa il riavvicinamento che ci sarebbe in corso tra lei e Andrea Damante, oggi Giulia De Lellis ha risposto in modo insolito.

Al termine della diretta che ha fatto su Instagram, infatti, l'influencer si è imbattuta in una domanda sul suo attuale rapporto con il dj ed ha detto: "Ma quanto siete curiosi.

È tutto apposto, state tranquilli. Lui è un bellissimo uomo e gli mando un bacio, siamo in buonissima e ci sentiamo".

La ragazza non è riuscita a trattenere l'imbarazzo e il sorriso quando ha tirato in ballo l'ex fidanzato ma, proprio mentre stava affrontando questo interessante argomento di gossip, si è accorta che erano le ore 18 e che il suo vicinato stava per inscenare il consueto flash mob musicale dal balcone che stanno facendo moltissimi italiani in questo periodo di quarantena.

Insomma, al momento Giulia sarebbe single e contenta di esserlo: i legami con gli Andrea che hanno fatto della sua sentimentale in questi anni, però, sono ottimi e lontani da ogni tipo di astio o risentimento.

A differenza della De Lellis, sia Iannone che Damante per ora preferiscono non sbilanciarsi pubblicamente su queste notizie frivole che in questo momento sembrano alleggerire un po' la tensione che regna in Italia.