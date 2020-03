Cos'ha costretto Adriana Volpe a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? A questa domanda che si sono fatti in tanti, ha provato a rispondere il sito di Fanpage alcune ore fa: pare che una persona molto vicina alla produzione del reality Mediaset abbia confermato che un parente della conduttrice sia affetto da Covid-19 e che le sue condizioni siano peggiorate. Alfonso Signorini, in diretta su Instagram con un giornalista, si è limitato a dire che tutta questa situazione ha a che fare con una malattia di cui si parla tanto in questo periodo.

Indiscrezioni sull'addio della Volpe al Grande Fratello Vip

Ieri, giovedì 19 marzo, Adriana Volpe ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip tra le lacrime: senza dare troppe spiegazioni sulle motivazioni che l'hanno costretta a ritirarsi dal gioco, la conduttrice ha salutato i compagni di viaggio ed è uscita dalla porta rossa. A circa 24 ore da questo inaspettato addio, in rete circolano le prime insistenti indiscrezioni sulla seria ragione che ha spinto la presentatrice a tornare a casa per stare vicina ai suoi familiari: "Devo uscire perché sono moglie e madre, andrà tutto bene".

Il sito di Fanpage, dopo aver ascoltato una persona che lavora nella produzione del reality Mediaset, ha riportato quello che sarebbe il vero motivo del "forfait" della concorrente: pare che qualcuno di molto caro alla Volpe (o al marito Roberto) versi in condizioni gravi perché colpito dal Coronavirus. "Un familiare di Adriana purtroppo è affetto da Covid-19, la nostra redazione lo può confermare", questo si legge sul popolare portale d'informazione nelle ultime ore.

La spiegazione di Signorini sul 'forfait' di Adriana al Grande Fratello Vip

Anche Alfonso Signorini si è esposto sul ritiro di Adriana dal Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality, infatti, ha risposto ad alcune domande di un giornalista in diretta su Instagram: quello che ha detto il padrone di casa del format Mediaset, sembra avallare la notizia che ha dato Fanpage alcune ore prima. "La Volpe è uscita dalla Casa perché ha seri problemi familiari, problemi di salute che riguardano i suoi cari", ha fatto sapere il direttore di "Chi".

Quando il suo interlocutore l'ha esortato a scendere nei particolari della vicenda che ha interessato tutto il pubblico, il presentatore del GF Vip si è limitato ad aggiungere: "Quando parliamo di problemi di salute, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo". Anche se non l'ha detto apertamente, è abbastanza ovvio che Signorini si riferisse al virus che ha scatenato l'emergenza sanitaria in Italia e non solo: una persona cara ad Adriana, dunque, sarebbe affetta da Covid-19 e verserebbe in gravi condizioni.

Concorrenti del Grande Fratello Vip disperati per l'addio di Adriana

La scelta di Adriana Volpe di ritirarsi dal reality di Canale 5 ha gettato i suoi compagni d'avventura nel più totale sconforto: Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Denver, in particolare, non sono riusciti a trattenere le lacrime quando hanno realizzato che la loro coinquilina stava per lasciare definitivamente la Casa.

Stando a quello che ha dichiarato Alfonso Signorini in una diretta Instagram ieri, però, la conduttrice non è venuta a conoscenza di questo problema di salute di un parente poche ore prima di abbandonare il Grande Fratello Vip. L'ormai ex concorrente, infatti, ha iniziato ad essere aggiornata dalla produzione su questa storia a partire dal 7 marzo scorso: quando le condizioni di una persona cara alla Volpe sono peggiorate, quest'ultima ha giustamente preferito tornare nel suo quotidiano per stare vicino al marito Roberto e alla figlia.