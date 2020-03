Sono giorni che sul web si rincorrono i rumors su una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello Vip. Le notizie che circolano nelle ultime ore, per esempio, sostengono che il reality Mediaset potrebbe finire un paio di settimane prima rispetto al previsto; "Tvblog" fa sapere che la produzione del format starebbe riflettendo sull'eventualità di mandare in onda la finalissima l'8 anziché il 27 aprile.

Ultime indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe esente dai cambi di palinsesto che sono in atto sia a Mediaset che in Rai a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia.

Se inizialmente i vertici di rete avevano rassicurato il pubblico sulla regolare programmazione di format come il reality di Canale 5, il serale di Amici e Striscia la Notizia, in queste ore qualcosa potrebbe essere cambiato.

"Tvblog", infatti, sostiene che la trasmissione condotta da Alfonso Signorini potrebbe non concludersi nel giorno prestabilito prima che nel nostro Paese iniziasse a diffondersi il Covid-19.

La produzione, dunque, pare stia seriamente riflettendo sull'opportunità di far terminare in anticipo di un paio di settimane il GF Vip 4, garantendo comunque una compagnia costante ai telespettatori fino ai primi giorni di aprile.

Possibile nuova data per la fine del Grande Fratello Vip

Il Gossip che sta impazzando da qualche ora in rete, dunque, sostiene che il Grande Fratello Vip potrebbe concludersi mercoledì 8 aprile, ovvero due settimane prima rispetto alla data in cui è attualmente prevista la messa in onda della finalissima (27 aprile).

Quello che riporta "Tvblog", però, è ancora tutto da confermare perché si dice che la produzione del reality prenderà una decisione definitiva a riguardo soltanto dopo la diretta di mercoledì prossimo che, esattamente come l'ultima, sarà senza pubblico in studio e con la conduzione da Milano di Alfonso Signorini.

I concorrenti sono stati informati dagli autori in Confessionale del fatto che il programma potrebbe chiudere in anticipo rispetto al previsto a causa dell'emergenza sanitaria che c'è in Italia da una decina di giorni a questa parte.

Programmi sospesi in Rai che a Mediaset: Grande Fratello Vip in 'bilico'

Le sorti del Grande Fratello Vip 4, dunque, saranno decise nei prossimi giorni (pare non prima di mercoledì 18 marzo), mentre quelle di altre trasmissioni molto amate sono già state rese note.

Notizia di poche ore fa, ad esempio, è che Uomini e Donne non andrà più in onda a partire dal 23 marzo: sia le registrazioni del Trono Classico che quelle del Trono Over sono state sospese, perciò il dating-show sarà in video finché non saranno mostrate al pubblico le puntate ancora inedite.

A Mediaset sono in pausa forzata anche Verissimo, CR4-La Repubblica delle Donne e Domenica Live: continuano regolarmente, invece, il serale di Amici, Striscia la Notizia e programmi d'informazione e intrattenimento come Live-Non è la D'Urso, Mattino 5, Pomeriggio 5, Quarto Grado e Stasera Italia.

Anche in Rai moltissime trasmissioni sono state sospese per lasciar spazio a format in grado di informare gli italiani sulla delicata situazione che stanno vivendo.

Domenica In, I Soliti Ignoti, Vieni da me, La Corrida e Detto Fatto sono solo alcuni dei programmi "in vacanza", mentre l'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle è stato rimandato a data da destinarsi.

Prosegue la messa in onda di La vita in diretta, Italia sì, L'eredità e speciali del Tg 1 in prima serata e di fiction storiche come Don Matteo e Il Commissario Montalbano.