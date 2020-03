Come noto, nella giornata di ieri Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip a causa di seri problemi familiari, legati presumibilmente alle gravi condizioni di salute di un suo parente. Pare che quanto accaduto sia riconducibile all'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese, sta di fatto che la sua improvvisa uscita ha lasciato basiti gli altri coinquilini della casa di Cinecittà. Diverse sono state le reazioni dei concorrenti e, mentre Antonella Elia è scoppiata in un pianto disperato, Andrea Denver ha invece cercato di rassicurare i suoi compagni di avventura, anche se, nelle ultime ore, è parso disperato e con gli occhi lucidi.

La Elia piange disperata dopo l'uscita di Adriana Volpe dal Gf Vip

Un grande colpo di scena ha scosso gli animi dei concorrenti del Gf vip e soprattutto quello di Adriana Volpe la quale, nella giornata di ieri, ha ricevuto una comunicazione riguardante un suo parente, le cui condizioni di salute sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Le voci che trapelano dicono che ciò sia legato alla pandemia del Covid-19, resta il fatto che la Volpe è stata costretta a salutare i suoi compagni di gioco, non senza dolore, per correre dai suoi familiari.

Dopo il clamoroso addio di Adriana Volpe, i concorrenti rimasti nella Casa del Gf Vip non hanno potuto nascondere la preoccupazione e il dispiacere. Paolo Ciavarro ad esempio, è apparso molto turbato, tanto da scoppiare a piangere. Il giovane, parlando con Patrick, sembra avesse intuito che qualcosa non andava, visto che Adriana era stata chiamata in confessionale per una comunicazione molto grave.

Anche Antonella Elia è parsa molto colpita dall'uscita di Adriana Volpe ed è scoppiata in un pianto forse inaspettato dalla maggior parte del pubblico a casa.

Andrea Denver sente la mancanza di Adriana al Gf Vip

Andrea Denver, con cui Adriana ha instaurato una forte complicità all'interno della Casa del Gf Vip, ha invece cercato di rincuorare i suoi coinquilini dicendo: 'Bisogna essere positivi', salvo poi avere un atteggiamento diverso.

Il giovane modello infatti, sembra essere cambiato dopo l'uscita della sua amica Adriana e si aggira per la Casa del Gf Vip con lo sguardo spento e con gli occhi lucidi. Denver, come noto, è legatissimo alla conduttrice, tanto da aver stretto con lei un legame molto speciale e che, in queste settimane, ha fatto mormorare anche il mondo del Gossip. Un feeling che si è bruscamente interrotto con l'uscita improvvisa di Adriana dal Grande Fratello e che ha gettato nello sconforto il bel modello.

Adriana Volpe costretta ad abbandonare il Gf Vip per motivi familiari

Il video postato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip mostra Adriana Volpe raggiungere il giardino e comunicare ai suoi compagni la decisione di lasciare il gioco e tonare dai suoi cari.

'Andrà tutto bene' ha ripetuto più volte l'ex conduttrice Rai per poi informare tutti della necessità di correre dai suoi familiari per risolvere cose veramente importanti. Sia Adriana che tutti gli altri concorrenti sono parsi particolarmente provati da ciò che stava accadendo, visto il grave problema sanitario che sta attanagliando l'Italia intera. In attesa di conoscere gli sviluppi in merito alla vicenda familiare che ha costretto Adriana Volpe ad abbandonare il Gf Vip, si ricorda che il prossimo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini è previsto per mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5.