Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip 4 è scoppiata un’amicizia tra due concorrenti che nella casa di Cinecittà si fanno parecchio notare. A generare malumore nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini, è stata una discussione tra Sossio Aruta e Antonella Elia. La showgirl torinese nella serata di lunedì 23 marzo 2020 è rimasta molto delusa da una risposta ricevuta dall'ex cavaliere del trono over durante una chiacchierata. Nello specifico il compagno di Ursula Bennardo ha fatto sapere all'ex valletta di Mike Bongiorno che in un salvataggio veloce, tra lei e Antonio Zequila sceglierebbe l’attore partenopeo.

L’ex ragazza di Non è la Rai nonostante il suo coinquilino si sia mostrato parecchio titubante sulla questione, non ha voluto sentire ragioni replicando alla seguente maniera: “Io non avrei dubbi, la donna è più fedele, per me questo è un tradimento perché pensavo fossi tua amica”.

Antonella rimane delusa da Sossio Aruta

Anche se la quarta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a salutare il pubblico, Antonella Elia continua a scatenare delle liti. Nella tarda serata di ieri, la showgirl torinese dopo essersi recata in cucina per farsi una tisana ha fatto capire di voler rompere in modo definitivo l’amicizia con Sossio Aruta.

Tutto è cominciato quando l’ex valletta di Mike Bongiorno ha chiesto al compagno di Ursula Bennardo chi sceglierebbe tra lei e Antonio Zequila, in una catena di salvataggio. Inizialmente l’ex cavaliere del trono over ha fatto fatica a nascondere la sua titubanza alla coinquilina, ammettendole che si troverebbe in difficoltà. A questo punto il calciatore campano ha spiazzato la Elia dicendole che pur avendo instaurato un bellissimo rapporto con lei, si trova molto bene con l’attore detto Er Mutanda poiché lo fa divertire.

La fidanzata di Pietro Delle Piane è rimasta molto delusa dalle affermazioni di Sossio, che ha tentato di spiegarsi facendole capire che lei e Antonio non sono allo stesso livello. Nonostante ciò, Antonella ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di Aruta, pronunciando le testuali parole con amarezza: “Io credevo di avere un grande amico, ma non importa ormai sono abituata”. Alla discussione è intervenuto anche Andrea Denver, che ha tentato invano di far ragionare l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Successivamente la gieffina più discussa del GF Vip, non appena Sossio le ha fatto presente di non volere che nessuno tra lei e Zequila resti male per la sua scelta, l’ha messo in guardia. In particolare, Antonella dopo aver ribadito all'ex volto di Uomini e Donne di esserci rimasta male ha cercato di fargli aprire gli occhi su Antonio dicendogli che secondo lei lo prende in giro.

Antonio e Fernanda criticano gli atteggiamenti della Elia

Mentre Antonella Elia si è sentita tradita da Sossio Aruta, sottolineando in camera da letto di non essere mai stata difesa da nessuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, gli altri inquilini continuano a puntarle il dito contro.

Nella giornata di oggi martedì 24 marzo 2020, Antonio Zequila e Fernanda Lessa, mentre preparavano la colazione con Paolo Ciavarro hanno commentato quanto accaduto nel reality la notte appena trascorsa. Per la precisione l’attore partenopeo e la modella brasiliana si sono lamentati ancora una volta dei comportamenti altalenanti e polemici della Elia, invece il figlio di Eleonora Giorgi si è mostrato disinteressato. Il fidanzato di Clizia Incorvaia infatti ha replicato allo sfogo dei suoi coinquilini, affermando: “Lo sapevamo, a me non importa niente”.