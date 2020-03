Procede a gonfie vele la relazione tra Ida e Riccardo, una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nel corso degli ultimi anni all'interno dello studio di Uomini e donne. I due, dopo aver vissuto diversi momenti di alti e basso, hanno deciso di riprovarci e anche in questo periodo così complicato per tutti, hanno scelto di vivere insieme la situazione e così intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, hanno confessato che stanno vivendo assieme la quarantena.

Ida e Riccardo vicini anche in quarantena: la coppia si racconta al magazine di U&D

Ida sulle pagine di Uomini e donne Magazine ha raccontato di aver scelto di vivere questa quarantena a Brescia con suo figlio Samuele e con Riccardo, il cavaliere del trono over che le ha fatto perdere la testa.

Nonostante la vicinanza con i suoi due uomini, la Platano non ha nascosto che questi sono giorni molto difficili: la dama è preoccupata per la situazione Coronavirus nel nostro paese e ha aggiunto che sta seguendo alla lettera tutte le regole previste per evitare i contagi.

Pur non nascondendo le difficoltà, Ida ha ammesso che questo periodo sta aiutano Riccardo e suo figlio Samuele a costruire il loro rapporto. I due giocano insieme alla Playstation e si fanno anche qualche piccolo 'dispetto' a vicenda ma insieme stanno provando a capirsi e e a fare dei piccoli passi l'uno verso l'altro.

Ida, per esempio, ha raccontato al magazine di U&D che Riccardo ha convinto Samuele a fare colazione la mattina, senza accontentarsi soltanto del latte. 'Sono piccole cose, che però sono sinonimo di tenerezza', ha aggiunto la dama della trasmissione di Maria De Filippi, decisamente contenta per il rapporto che si sta venendo a creare tra l'uomo che ama e suo figlio.

Riccardo ammette: 'C'è tanta ansia'

Anche Riccardo, nel corso dell'intervista concessa al settimanale, non ha nascosto che questo è un periodo di grande difficoltà anche per lui. In un primo momento il cavaliere doveva ritornare a casa sua per dei motivi di lavoro, poi però dopo la restrizione delle regole, ha scelto di stare al fianco di Ida e del suo bambino in questo periodo così delicato e di forte preoccupazione.

'C'è tanta ansia, anche per i miei familiari', ha aggiunto Riccardo che tuttavia ha scelto di stare al fianco della donna che ama. A proposito della situazione che stiamo vivendo, invece, il cavaliere non ha nascosto che tutti corriamo costantemente il rischio del contagio ma bisogna stare attenti e soprattutto fanno il possibile per proteggere il piccolo Samuele che in questi giorni resta a casa anche quando sia lui che Ida si alternano per andare a comprare i beni di prima necessità.