I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 in queste ultime settimane stanno continuando a manifestare un certo malumore verso una persona in particolare. Si tratta di Antonella Elia, che spesso finisce nel mirino degli altri compagni d'avventura per la sua irascibilità.

In queste ore Licia Nunez, nel momento in cui Antonio Zequila si è lamentato degli atteggiamenti scorretti della showgirl torinese, ha colto al volo l'occasione per criticarla. L'attrice pugliese ha detto che secondo lei l'ex valletta di Mike Bongiorno starebbe facendo di tutto per litigare con qualcuno.

Quindi ha invitato il collega salernitano ad ignorare Antonella, dicendogli senza mezzi termini: "Lei lo fa per provocare".

La Nunez mette in guardia Antonio Zequila da Antonella

Le nuove critiche nei confronti di Antonella Elia sono cominciate quando l'ex volto noto di Non è la Rai ha preso parte ad un allenamento guidato da Sossio Aruta. Patrick ha detto che avrebbe terminato in anticipo la sessione di esercizi, ma l'ex calciatore ha comunque continuato a motivare tutti, dicendogli di non arrendersi.

Il fracasso provocato dall'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e dagli altri gieffini non è piaciuto ad Antonio Zequila, il quale ha perso la pazienza e ha chiesto un minimo di rispetto nei confronti di coloro che stavano ancora dormendo.

Licia Nunez, dopo aver ascoltato lo sfogo dell'attore campano che si è lamentato per la mancanza di educazione da parte di alcuni coinquilini, ha cercato di calmarlo, invitandolo a resistere.

La fidanzata di Barbara Eboli ha poi fatto riferimento ad Antonella Elia, cercando di mettere in guardia il collega con le seguenti parole: "Lei lo fa per provocare (Antonella Elia, ndr) ti capisco, ma tu cerca di non cadere nei loro tranelli".

La Elia contro Paolo Ciavarro e Licia: 'Sono patetici'

Antonio Zequila ha risposto a Licia Nunez, dicendole che ha tutte le intenzioni di restare calmo, anche se preferirebbe che ci fosse un po' di educazione in più.

Intanto, Antonella Elia ha criticato aspramente due concorrenti. La showgirl piemontese avrebbe voluto fare uno scherzo di notte agli altri coinquilini, con la complicità di Sossio e Andrea Denver. Tuttavia, Patrick li ha subito fermati, dicendo che dopo una certa ora non è più possibile organizzare burle, e ricordando anche che Paolo Ciavarro e Licia Nunez soffrono di tachicardia. Dunque, potrebbe essere pericoloso se li svegliassero improvvisamente e nel cuore della notte.

Antonella, dopo essersi messa a letto, si è sfogata con Aruta e con Paola Di Benedetto, definendo la Nunez e Ciavarro due persone patetiche e troppo deboli.

Queste affermazioni, come prevedibile, hanno scatenato le reazioni del popolo del web, che sui social network ha attaccato la Elia, accusandola di scarsa sensibilità nei confronti dei problemi altrui.