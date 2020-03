Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 4 è accaduta qualcosa che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Antonio Zequila, che qualche settimana fa ha stupito i fan del noto programma chiedendo alla sua ex fidanzata Marina di sposarlo, si è reso protagonista di un gesto sorprendente. Proprio adesso che la trasmissione condotta da Alfonso Signorini si appresta a chiudere i battenti il gieffino, detto Er mutanda, ha scelto di seppellire l’ascia da guerra nei confronti di Antonella Elia dandole un abbraccio affettuoso.

L'azione di Antonio, purtroppo, non è stata ben vista, visto che tantissimi utenti sui social hanno puntato il dito contro il discusso concorrente, convinti che abbia chiarito con la rivale soltanto perché si trova in nomination.

Antonio fa il primo passo verso Antonella Elia

Nel corso della serata di ieri, sabato 28 marzo 2020, uno dei concorrenti che più spesso fa discutere ha fatto un gesto che non è passato di certo inosservato al pubblico. Tutto ha avuto inizio quando i gieffini hanno deciso di organizzare una festa a tema americano, per trascorrere alcune ore di spensieratezza.

Antonio Zequila ha approfittato dell’occasione per sorprendere i suoi compagni d’avventura. Nello specifico l’attore napoletano, in pessimi rapporti con Antonella Elia da quando è entrata Valeria Marini nella casa di Cinecittà, ha messo da parte i loro dissapori proprio nel bel mezzo del party. Il concorrente ha fatto rimanere senza parole i fan del Reality Show poiché, all’improvviso, si è avvicinato alla showgirl torinese per abbracciarla.

Le seguenti sono state le parole pronunciate da Zequila nei confronti della fidanzata di Pietro Delle Piane: “Visto che siamo tutti in festa, io abbraccio Antonella”.

Zequila considerato falso dal pubblico da casa

Il pubblico da casa, dopo aver assistito alla riappacificazione tra Antonio Zequila e Antonella Elia, non ha perso tempo per attaccare l'attore definendolo falso. Scendendo nel dettaglio, molti fan del Grande Fratello Vip hanno espressso la loro indignazione, con la certezza che il gieffino abbia scelto di fare pace con l'ex ragazza di Non è la Rai proprio adesso per non essere eliminato ad un passo dalla vittoria.

Intanto Zequila, oltre a mettere l’orgoglio da parte per riconciliarsi con la Elia, sempre nella giornata di ieri ,ha scatenato una nuova discussione nella casa più spiata d'Italia. Nonostante manchino soltanto due settimane per la finale del GF Vip 4, l’attore partenopeo si è scontrato ancora una volta con Teresanna Pugliese a causa di un banale gioco di società. Per la precisione, quest’ultima ha perso la pazienza non appena il gieffino ha fatto notare a lei e Sossio Aruta di aver commesso un errore. L’ex fidanzata di Francesco Monte, mostrandosi parecchio contraria, ha replicato immediatamente alla critica del compagno d’avventura affermando: “Antonio, meno accanimento.

Non decidi tu, faccio questo gioco da 30 anni, e so le regole”. A questo punto, l'ex cavaliere del trono over è intervenuto in difesa di Teresanna, soprattutto per essere suo compagno di squadra, mentre Paolo Ciavarro e Licia Nunez hanno appoggiato il pensiero dell'attore napoletano.