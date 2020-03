L'epidemia sanitaria che stiamo affrontando comporterà la chiusura anticipata di Grey's Anatomy 16 il 9 aprile. La produzione aveva pianificato una stagione di 25 episodi ma, dopo lo stop alle riprese dovuto all'emergenza scoppiata anche negli Stati Uniti, la ABC si è presa del tempo per capire cosa decidere. Qualche giorno fa il network statunitense ha comunicato ufficialmente che la serie si concluderà con il ventunesimo episodio e ha aggiunto che i restanti verranno girati non appena sarà possibile.

In Italia la serie è trasmessa in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky) a poca distanza dalla messa in onda in Usa e, se non ci saranno cambiamenti di palinsesto, il finale andrà in onda l'11 maggio. È bene ricordare che, per via della chiusura degli studi di doppiaggio, a partire da lunedì 30 marzo Grey's Anatomy 16 continuerà la consueta programmazione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Dal 30 marzo Grey's Anatomy 16 su Fox Life in lingua originale

Il lockdown che dall'Italia agli Stati Uniti ha imposto la quarantena ha fermato tutto, anche il mondo delle produzioni televisive.

Per quanto riguarda il medical drama Grey's Anatomy 16, di cui sono stati completati 21 episodi sui 25 previsti, la ABC ha deciso di concludere la stagione con il ventunesimo, rinunciando per il momento ai quattro episodi mancanti. In Italia, di fronte all'arresto del doppiaggio, Sky aveva due opzioni: il rinvio o la messa in onda sottotitolata. La piattaforma ha optato per quest'ultima scelta, decidendo di trasmettere comunque le Serie TV, ma in lingua originale.

La sedicesima stagione della serie di Shonda Rhimes è stata doppiata fino al quattordicesimo episodio andato in onda lunedì 23 marzo, perciò a partire dal quindicesimo gli spettatori non sentiranno più le voci italiane dei personaggi. Salvo cambiamenti, la trasmissione in lingua originale è stata pianificata dal 30 marzo all'11 maggio.

Il commento della showrunner Krista Vernoff sul finale di Grey's Anatomy 16

A causa dell'emergenza sanitaria, anche Grey's Anatomy, come altre serie televisive, chiuderà in anticipo con una sedicesima stagione leggermente abbreviata (21 episodi su 25 previsti dalla ABC). Le sceneggiature dei restanti quattro episodi sono state già scritte, ma non è chiaro se verranno archiviate o se saranno inglobate nella 17ª stagione. La showrunner Krista Vernoff su Twitter ha tranquillizzato i fan della serie che il ventunesimo episodio, nonostante non fosse concepito come finale di stagione, garantirà ai telespettatori una conclusione soddisfacente.

In ogni caso, la Vernoff ha precisato che le questioni irrisolte avranno una risposta nella prossima stagione.