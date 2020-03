Oltre al ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago Settembre avvenuto al Grande Fratello Vip 4, nella casa di Cinecittà è nata anche una coppia molto amata che, seppur a distanza, ha festeggiato il primo mesiversario insieme. Nelle scorse ore l’ex gieffina Clizia Incorvaia, dopo aver fatto un gesto sul proprio profilo Instagram dedicato a Paolo Ciavarro che non è passato di certo inosservato ai suoi fan, ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate. L’influencer siciliana intervistata dal settimanale ‘Oggi’, ha fatto sapere al pubblico di provare dei veri sentimenti nei confronti del figlio di Eleonora Giorgi.

Addirittura l’ex moglie di Francesco Sarcina si è detta certa che la sua relazione con il giovane romano durerà tanto anche senza la presenza delle telecamere, affermando che si farà imprimere il suo nome sulla sua pelle.

Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: ‘E’ nato un sentimento importante’

Clizia Incorvaia, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip che chiuderà i battenti tra due settimane, torna ad essere al centro del gossip nonostante non si trovi più nella casa più spiata d’Italia da circa un mese fa.

L’influencer siciliana, per l’ennesima volta, ha dimostrato di fare sul serio con Paolo Ciavarro, che si trova ancora nel noto Reality Show. La modella quotidianamente non perde l’occasione per far sapere a coloro che la seguono di pensare sempre al figlio di Eleonora Giorgi, che nel prossimo appuntamento serale rischia di uscire poiché è in nomination. Nelle ultime ore la 39enne che di recente ha dichiarato di non essere ancora pronta per una convivenza ha catturato l’attenzione dei suoi fan, facendo un gesto importante nei confronti del gieffino che ha fatto breccia nel suo cuore.

Per iniziare l’ex protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini che si trova in quarantena in Sicilia a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, qualche giorno fa ha mostrato un disegno per rappresentare la sua storia d’amore con il Ciavarro. Le seguenti invece sono state le parole pronunciate da Clizia sull'ultimo numero in edicola del settimanale Oggi: “Tra me e Paolo è nato un sentimento importante.

Sono costantemente connessa con lui. Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle”.

Il figlio di Eleonora Giorgi al televoto con Patrick e Antonio

Intanto Paolo Ciavarro pur non sapendo di essere sempre nei pensieri di Clizia Incorvaia, ogni giorno manifesta la voglia di rivederla e di voler ricevere un messaggio da parte sua. A tal proposito il conduttore Alfonso Signorini nella 18^ puntata andata in onda mercoledì 25 marzo 2020, ha annunciato al figlio di Eleonora Giorgi che a breve riceverà una bellissima sorpresa. Sempre ieri sera, il giovane romano è finito al televoto settimanale con Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila, e soltanto la prossima settimana si scoprirà chi tra i tre concorrenti dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip in modo definitivo.

Al termine della diretta su Canale 5, l’attore partenopeo si è mostrato parecchio deluso da Paolo per averlo trascinato in nomination. Il fidanzato della Incorvaia dopo essere stato criticato dal gieffino conosciuto anche come Er mutanda, si è sfogato con Aristide accusando Zequila di non essere una persona umile.