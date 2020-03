L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato allo stop delle riprese di Un posto al sole in data venerdì 13 marzo. Gli attori e lo staff avevano continuato a girare fino a quella data per portare a termine alcuni episodi, nel rispetto di tutte disposizioni del governo, ma in seguito è stato necessario interrompere definitivamente le riprese. Tali registrazioni avrebbero dovuto assicurare la messa in onda di nuove puntate fino a venerdì 10 aprile ma, a quanto pare, potrebbe non essere così e le repliche dovrebbero partire già da lunedì 6 aprile invece che dal 13 come precedentemente annunciato da alcuni attori.

In attesa di una conferma ufficiale sulla data esatta, c'è però un'importante notizia che riguarda gli episodi che verranno trasmessi, che partiranno dalla puntata numero 3451, quindi un salto indietro di ben 2000 puntate che corrisponde a otto anni di messa in onda.

Tornano le repliche

Lunedì 6 aprile dovrebbero partire le vecchie puntate di Un posto al sole su rai 3 a partire dalle 20:45, il condizionale è d'obbligo perché si attendono conferme ufficiali riguardo al palinsesto, considerato che gli stessi attori (Patrizio Rispo e Giorgia Gianetiempo ndr) avevano in realtà indicato come data di inizio delle repliche il 13 aprile.

In attesa di conoscere con esattezza la data e l'orario, sono stati però forniti degli interessanti dettagli sulle puntate che saranno trasmesse. Gli episodi partiranno dalla puntata numero 3451, andata in onda il 12 marzo del 2012, quindi si tornerà indietro di ben otto anni.

Tornano molti volti amati

Gli spettatori di Un posto al sole avranno modo di rivedere molti personaggi che hanno abbandonato la soap da tempo.

In questi episodi compariranno le gemelle Micaela e Manuela Cirillo entrambe interpretate dall'attrice Cristiana Dell'Anna, e inoltre si potranno rivedere Tommaso (Michele Cesari) e Greta (Cristiana D’Alberto). Ci sarà occasione anche per omaggiare due grandi attori non più in vita come Antonio Pennarella e Regina Senatore che riappariranno rispettivamente nei ruoli del boss Vintariello e di donna Lucia, la mamma di Guido.

Le trame degli episodi

Quello che sarà fatto rivivere ai fan è un periodo ricco di eventi storici per la soap Un posto al sole. In breve in questa prima settimana, Filippo (Michelangelo Tommaso), attualmente in dialisi, sarà alla ricerca di Carmen (ndr Serena Rossi non sarà presente in questo ciclo di repliche). In seguito l'uomo non incontrerà l'ex moglie ma bensì suo fratello Tommaso . Manuela giocherà a scambiarsi di ruolo con la sua gemella, ingannando Niko (Luca Turco), mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) scoprirà che la bambina che porta in grembo Greta è realmente sua figlia.