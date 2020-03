Finalmente nella casa del Grande Fratello Vip 4 che spesso è teatro di discussioni c’è stato un momento romantico, che ha visto protagonista uno dei concorrenti. Sossio Aruta che qualche mese fa dichiarò in un’intervista che lui e la sua compagna Ursula Bennardo stessero già pianificando il loro matrimonio, ha stupito con una dichiarazione del tutto inaspettata. Il finalista del noto Reality Show si è servito di un grande foglio bianco, per scrivere un messaggio d’amore alla madre di sua figlia.

Per la precisione il calciatore campano ha approfittato della presenza di una lavagna nella casa di cinecittà, per far sapere alla donna che ama di volerla sposare.

Sossio dichiara ad Ursula di volerla sposare

Nelle scorse ore un concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha catturato l’attenzione dei telespettatori, facendo un gesto inaspettato. Tutto è cominciato quando nella casa più spiata d'Italia sono arrivate due lavagne per il cruciverba, e Sossio ha colto l’occasione al volo per fare una dedica d’amore ad Ursula Bennardo.

Le seguenti sono state le parole scritte dall’ex cavaliere del trono over per la propria compagna: “Ursula ti voglio sposare”. In realtà non si tratta affatto di una novità, dato che i due ex volti di Uomini e Donne hanno già parlato di un probabile matrimonio parecchie volte. Il gieffino qualche mese fa, infatti fece sapere al pubblico di essere certo che il 2020 sarebbe stato l’anno giusto per poter convolare a nozze con la sua amata.

Ursula ovviamente non ha perso tempo per far sapere a coloro che la seguono di aver assistito alla proposta del padre di sua figlia, pubblicando nelle sue stories di Instagram proprio le immagini condivise da una pagina dedicata al reality. Al momento l’ex dama del datijng show di Maria De Filippi non ha dato nessuna risposta, visto che si è soltanto limitata ad inserire due fedi nuziali nel video che riprende la dichiarazione d’amore di Sossio.

La Bennardo chiarisce che i figli del suo compagno non hanno scritto nessun messaggio al padre

Intanto Ursula Bennardo, si trova al centro del gossip sia per aver litigato sui social con Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, e per essersi fatta sfuggire delle parole sull’ex moglie di Sossio. Sempre tramite il proprio profilo Instagram l’ex dama del trono over con una certa amarezza ha rivelato ai suoi fan che il suo compagno non ha ricevuto nessun messaggio di sostegno dai figli nati dal precedente matrimonio, a causa dello zampino di Rossella.

Ursula ha cercato di spiegare la sua versione affermando: “I figli di Sossio? Hanno la mamma che purtroppo decide per loro. Ma lo amano da morire, lo seguono e lui sa che stanno bene”. Dopo aver fatto le sopracitate confidenze, la Bennardo ci ha tenuto a fare chiarezza su un malinteso sottolineando che per adesso i figli di Sossio, cioè Daniel Ciro e Diego, non si sono fatti sentire.