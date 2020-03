Cambio di programmazione in arrivo per la soap opera Un posto al sole, che vediamo in onda tutte le sere in prima visione assoluta alle 20.40 circa su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che da lunedì 30 marzo prenderà il via l'ultima settimana di programmazione inedita degli episodi della soap opera realizzata al centro di produzione televisivo di Napoli. In queste ore, infatti, sui canali ufficiali social di Un posto al sole è stato annunciato che a partire dal 6 aprile andranno in onda le repliche della soap.

Si ferma la messa in onda di Un posto al sole: dal 6 aprile in onda le repliche

Nel dettaglio, infatti, lunedì 30 marzo andranno in onda gli ultimi cinque episodi inediti di questa stagione di Un posto al sole, che tutte le sere riesce ad appassionare una media di circa due milioni di fedelissimi spettatori, portandosi ad uno share che oscilla tra il 7 e l'8%.

Tuttavia data la situazione di emergenza che c'è in tutto il nostro Paese a causa della pandemia è stato necessario interrompere la messa in onda delle riprese degli episodi inediti. Da un po' di settimane, infatti, il set della soap è fermo per rispettare le misure e le regole che sono state dettate dal Governo per tenere sotto controllo l'epidemia che sta dilagando ormai in tutto il mondo.

Questo vuol dire che le nuove puntate di Un posto al sole non sono state più realizzate e quelle che andranno in onda fino al 3 aprile saranno le ultime inedite.

A partire dalla settimana successiva, cioè da lunedì 6 aprile, andranno in onda gli episodi in replica della sedicesima stagione.

Saranno ritrasmesse le puntate della sedicesima stagione di Un posto al sole

L'annuncio è stato fatto in queste ore sulla pagina Instagram della soap opera, dove è stato svelato ai numerosissimi fan che verranno trasmessi gli episodi della sedicesima stagione di Un posto al sole, risalenti a marzo 2012.

Questo vuol dire che i fan avranno modo di rivedere tutte le puntate che hanno sancito la nascita della storia d'amore tra Filippo e Serena, i quali proprio negli episodi in onda attualmente su Rai 3 hanno scelto di dirsi addio e di procedere con la separazione definitiva. Questo sarà anche un modo per rendere omaggio a degli attori che purtroppo non ci sono più e che sono stati dei protagonisti di successo di questa soap.

Tra questi vi segnaliamo la bravissima Regina Senatore, che vestiva i panni di mamma Lucia.

Un ritorno al passato che potrebbe non dispiacere ai telespettatori affezionati alla serie televisiva di successo in onda su Rai 3. Per rivedere in onda gli episodi inediti, invece, bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima che gli attori ritornino di nuovo sul set di Napoli.