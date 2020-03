Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda in data 26 marzo 2020, Barbara D'Urso ha avuto in collegamento il dottor Enrico Zibellini, di professione veterinario. Questi ha rilasciato alcuni consigli su come pulire le zampe dei cani dopo una passeggiata. Zibellini ha proposto una normale pulitura e disinfezione degli arti del proprio Fido, facendo particolare attenzione a non irritare i polpastrelli, utilizzando soprattutto disinfettanti come la candeggina (altamente diluita) o materiali a base di clorexidina.

L'elevata quantità di diluizione, a detta del dottor Zibellini, sarebbe molto importante per evitare brutte irritazioni ai nostri amici a 4 zampe. Lo stesso veterinario ha infine indicato di tamponare le zampe del cane per asciugarle. Barbara D'Urso ha dunque domandato se è necessario anche bagnare il muso dell'animale. Il veterinario si è raccomandato di prestare molta attenzione soprattutto alle parti delicate, come mucose od occhi, poiché su di esse i detergenti potrebbero avere effetti lesivi.

I consigli dati da Enrico Zibellini nel corso della puntata di Pomeriggio 5 hanno generato dissensi e innumerevoli messaggi di rettifica da parte di colleghi e non solo.

Pomeriggio 5: il veterinario dà informazioni sbagliate sulla pulizia dei cani

Oltre a ricordare come cani, gatti ed altri animali domestici non trasmettano il coronavirus, veterinari e uomini di scienza sono scesi in campo per precisare come la candeggina, anche se molto diluita, non deve essere assolutamente utilizzata come sostanza detergente per le zampe dei cani dopo la fine di una passeggiata.

La candeggina è infatti un liquido tossico che può provocare serie irritazioni agli occhi ed alla pelle del proprio animale. Inoltre, inalare o ingerire, seppur erroneamente, tale sostanza, può essere causa di lesioni molto gravi. Tali precisazioni sono state fatte dopo l'intervento del dottor Enrico Zibellini nella puntata di Pomeriggio 5 dello scorso 26 marzo. Il veterinario in questione ha proposto di lavare le zampine del proprio cucciolo, al rientro da una passeggiata, con sostanze quali clorexidina o candeggina molto diluita.

Un'azione, affermano gli esperti, assolutamente sbagliata e pericolosa per la salute del proprio animale.

Non a caso, le informazioni di Zibellini hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico tra veterinari, animalisti e uomini di scienza esperti nel settore. Dal 26 marzo sui social è facile imbattersi in video e post da parte di medici degli animali che consigliano ai loro clienti di ignorare del tutto quanto riferito nel corso della puntata di Pomeriggio 5. Numerose le richieste di smentita da parte di utenti e telespettatori su Facebook, indirizzati, soprattutto alla pagina ufficiale del programma Mediaset.