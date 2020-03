In attesa di poter seguire sulla rete ammiraglia Mediaset un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 4 questa sera 18 marzo, un concorrente continua a non avere peli sulla lingua togliendosi ancora qualche sassolino dalla scarpa. Patrick Ray Pugliese è senza dubbio uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione, grazie alla sua simpatia e alla voglia di fare sempre scherzi ai suoi coinquilini: nelle ultime ore si è lasciato andare ad una critica pungente. Lo 'storico' gieffino ha criticato l’atteggiamento di Antonio Zequila, confessando a Licia Nunez che secondo lui l’attore campano farebbe di tutto per autoreferenziarsi ed annoiare il pubblico a casa.

Antonio dedica una poesia a Paola Di Benedetto

Mentre i telespettatori attendono la messa in onda in diretta televisiva della 17^ puntata del Grande Fratello Vip in programma su Canale 5 tra poche ore, uno dei concorrenti preferiti dal pubblico continua a farsi notare. Si tratta di Patrick Ray Pugliese che ha catturato l’attenzione dei fan del reality, durante una chiacchierata con Licia Nunez. Tutto ha avuto inizio quando il GF Vip, per far trascorrere un pomeriggio diverso ai gieffini, li ha invitati a mettere in mostra i propri talenti artistici.

Antonio Zequila ha deciso di dedicare una poesia amichevole a Paola Di Benedetto, per mettere un punto alle discussioni che hanno avuto nelle scorse settimane. Il gesto dell’attore campano - che ha fatto sapere che la sua intenzione non era certamente quella di regalare uno spettacolo a coloro che seguono la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy - non ha convinto del tutto Patrick.

Patrick: 'Non è televisione, non è divertimento'

Antonio Zequila ha dunque ricevuto una dura critica da Patrick, per l’atteggiamento assunto in questa ed altre circostanze. Pugliese ha detto a Licia che, secondo lui, Zequila non è adatto ad un programma televisivo di intrattenimento. In particolare è convinto che il suo compagno d’avventura cerca sempre di mettersi in mostra e sembra disposto a tutto pur di stare al centro dell’attenzione.

“La sfida delle carte - ha sottolineato - secondo me è stata divertente per la gente che non ha voglia di vedere Zequila seduto per quindici ore. La cosa buffa è che legge le poesie per autoreferenziarsi, ma in realtà non è televisione, non è divertimento”. Intanto, la 'nemica numero uno' di Patrick continua ad essere Antonella Elia attualmente al televoto con Adriana Volpe e Fabio Testi. Lo stesso Pugliese qualche giorno fa ha dichiarato che l’ex valletta di Mike Bongiorno dovrebbe essere eliminata, definendola 'la meno valorosa'.