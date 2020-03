Durante la quarta puntata del serale di Amici, in programma il prossimo venerdì 20 marzo su Canale 5, verrà decretato il vincitore del circuito ballo. A distanza di giorni dalla precedente puntata, continua a tenere banco l'accentuata rivalità tra Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Sebbene il ballerino ucraino abbia sempre dimostrato di essere sicuro di sé, questa volta è sembrato piuttosto perplesso. Per chi non avesse seguito la vicenda durante la terza puntata del serale della scuola talent più famosa d'Italia, Javier ha espresso un commento negativo sul trio di giurati formato da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Cristian De Sica.

Ma non solo: l'allievo cubano, un volta tornato in casetta, ha puntato il dito contro Rudy Zerbi, arrivando a definirlo "un pagliaccio".

I dubbi di Nicolai

Nella giornata di martedì 17 marzo Javier Rojas ha lanciato un guanto di sfida al suo "rivale". Il danzatore cubano ha chiesto a Nicolai di esibirsi in una variazione de "Lo Schiaccianoci" per dimostrare che anche lui è in grado di fare il principe. Senza troppi giri di parole Gorodiskii ha rifiutato, rilanciando a sua volta un'altra sfida: "Lo Schiaccianoci l’ho fatto per 13 anni".

Al contrario, il ballerino ucraino avrebbe chiesto una sfida su "Il Lago dei Cigni", che a sua volta è stata rifiutata da Javier.

In un secondo momento Rojas ha rilanciato un'ulteriore sfida, invitando il suo collega a fare "Lo Schiaccianoci" e una variazione di contemporaneo. Questa volta la richiesta è stata accettata con molto entusiasmo da Nicolai, tanto che è sembrato piuttosto sicuro di se: "Non ho paura, devo dare tutto quello che ho".

Se nella giornata di ieri Nicolai Gorodiskii è sembrato sicuro, quest'oggi il ballerino ha mostrato alcuni dubbi. A sorpresa l'allievo ucraino ha ammesso: "Non credo di vincere". Il giovane, nonostante abbia ottenuto una serie di vittorie consecutive, ha affermato che in una finale tutto può succedere.

Vanessa Incontrada replica alle accuse di Javier

Vanessa Incontrada, dopo essere stata definita "incompetente" da Javier Rojas, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

L'attrice e giurata di Amici ha precisato che da piccola, quando si trovava in Spagna, ha praticato ginnastica ritmica a livello agonistico, disciplina che, in qualche modo, ha a che fare con il mondo della danza. Sulla base di questo, Vanessa Incontrada non si sente affatto una persona incompetente nel giudicare le esibizioni di danza.

Valentin Alexandru fa chiarezza sul rapporto con Natalia Titova e Francesca Tocca

Nel frattempo sui social continua a far discutere anche il comportamento di Valentin Alexandru. Dopo il video pubblicato da Dagospia, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sul suo atteggiamento.

Il danzatore di latino-americano ha puntualizzato che i rapporti con Natalia Titova e Francesca Tocca sono sempre stati ottimi; le poche volte che ci sono state delle incomprensioni, è stato solamente per la tensione accumulata: "Le persone sanno cosa significa lavorare in una sala prove dalla mattina alla sera. Sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere". Infine il giovane ha ringraziato tutti coloro che, in questo periodo, l'hanno seguito nel suo percorso nella scuola di Amici.