Prosegue l'appuntamento con l'appassionante telenovela pomeridiana Il paradiso delle signore, la TV Soap campione di ascolti su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate settimanali in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 rivelano che Marta Guarnieri avrà intenzione di assumere delle medicine per guarire la sterilità. La contessa Adelaide Sant'Erasmo avrà dei dubbi su Riccardo dopo aver parlato con Achille Ravasi. Gabriella Rossi, invece, avrà intenzione di allontanarsi da Salvatore Amato.

Infine Silvia chiederà aiuto a Clelia Calligaris.

Il paradiso delle signore puntate al 3 aprile: Vittorio non è d'accordo con la decisione di Marta

Gli spoiler de Il paradiso delle signore, focalizzate sulle nuove puntate, a cui il pubblico assisterà da lunedì 30 a venerdì 3 aprile su Rai1, rivelano che Salvatore scoprirà che la sua fidanzata Gabriella, al momento bloccata con una brutta influenza in albergo, ha fatto sapere soltanto a Roberta che ritornerà da Parigi nelle prime ore della mattinata.

Intanto la famiglia Cattaneo sarà alla ricerca di soldi per l'intervento che deve affrontare Federico. Al grande magazzino milanese Laura Parisi, la nuova Venere, svolgerà il suo primo giorno lavorativo in prova. Ernesta, l’anziana zia di Silvia, avrà un malessere. Marta verrà a conoscenza da Camilla, una sua ex compagna di scuola sposata e incinta da qualche mese, di una terapia per curare la fertilità, ragion per cui vorrà immediatamente provarla.

D'altro canto, Vittorio Conti non sarà per niente d'accordo con la scelta di sua moglie.

Il paradiso delle signore al 3 aprile: Adelaide ha dei dubbi su Riccardo, Gabriella si allontana dal fidanzato

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore in onda la prossima settimana, rivelano che Gabriella sarà stanca delle litigate continue con Salvatore, tanto che gli chiederà al suo fidanzato una pausa di riflessione.

Agnese, dopo aver saputo della vicenda amorosa di suo figlio, deciderà di sfogarsi con Armando. Nel frattempo Laura inizierà a fare amicizia con altre le colleghe di lavoro al grande magazzino. Adelaide domanderà a Riccardo di fargli da testimone di nozze: qui il ragazzo chiederà se può portare anche Angela al matrimonio, ma sua zia non reagirà per niente bene. D'altro canto, Achille susciterà alla sua futura consorte il dubbio che suo nipote non sia una persona affidabile per la gestione delle sue ricchezze.

Il paradiso delle signore: Salvatore prende a pugni Cosimo, Silvia chiede aiuto a Clelia

Le trame della Serie TV in programma la prossima settimana de Il paradiso delle signore inoltre, svelano che Clelia metterà a dura prova nel lavoro Laura, ragion per cui Roberta cercherà di dargli il suo sostegno. Intanto la zia Ernesta si offrirà di pagare l'intervento di Federico: qui Luciano scoprirà che l’anziana donna è stata truffata e i soldi sono stati derubati. Salvatore prenderà a pugni Cosimo Bergamini, mentre Umberto chiederà ad Adelaide di pensarci bene prima di togliere a Riccardo l'incarico di amministrazione del suo patrimonio.

Nello stesso momento, il ragionier Cattaneo deciderà di rivolgersi a un usuraio per avere il denaro che gli serve per pagare l’operazione chirurgica di suo figlio. A questo punto Silvia sceglierà di chiedere aiuto a Celia per cercare di far ragionare l’uomo. La nuova Venere verrà assunta al grande magazzino. Marta riuscirà a entrare in possesso del medicinale che cura la sterilità, tanto che incomincerà ad assumerlo di nascosto di Vittorio. Salvatore, invece, deciderà di chiedere scusa a Cosimo. Silvia assicurerà alla Calligaris che sarà lei stessa a procurarsi il denaro che occorre per l'intervento di Federico.