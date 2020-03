Dopo Antonella Elia che nelle ultime ore si è lasciata andare ad un racconto drammatico sulla morte del padre, nella casa del GF Vip 4 è ancora tempo di confidenze. Si tratta di Licia Nunez, che si è soffermata a parlare di un momento complicato della sua vita riguardante la straziante perdita del proprio genitore a cui non ha potuto dare l’ultimo addio, e non solo. Attraverso il suo lungo sfogo con Patrick Ray Pugliese, l’attrice ha fatto sapere ai telespettatori di essere stata segnata profondamente da certe esperienze passate.

Licia parla con Patrick della morte del padre e della sua difficile adolescenza

Nella giornata di oggi venerdì 27 marzo 2020, una delle concorrenti del GF Vip 4 che continua a non andare d’accordo con Antonella Elia ha parlato di un episodio difficile e doloroso della sua vita. Licia Nunez ha aperto il suo cuore nel bel mezzo di una conversazione con Patrick Ray Pugliese, scordandosi per un istante degli screzi avuti di recente nel reality. L’attrice ha fatto sapere allo storico gieffino di non aver potuto dare l’ultimo saluto al padre, nonostante lui volesse, per non essere arrivata in tempo.

A questo punto Licia abbastanza commossa, ha dichiarato: “Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale, e sentirei le sue ultime parole”. La Nunez ha anche confidato al Ray Pugliese di essersi allontanata dalla sua famiglia a 22 anni, proprio perché lei e suo padre non hanno mai avuto un buon rapporto. La fidanzata di Barbara Eboli addirittura è arrivata ad ammettere di avere i sensi di colpa nei confronti di sua madre, per essersene andata troppo presto di casa affermando: “Ho avuto un’adolescenza molto travagliata perché a 16 anni ho lasciato il liceo.

Una sorta di crisi esistenziale”.

La Nunez torna a criticare Antonella Elia accusandola di falsità

Licia Nunez oltre a dimostrare ancora una volta di non aver timore a mostrare le sue lacrime agli altri concorrenti del GF Vip, nelle scorse ore è tornata a criticare il comportamento di una coinquilina. L'attrice ha preso di mira Antonella Elia, con la quale all’inizio sembrava avere un rapporto pacifico.

Per la precisione Licia ha puntato di nuovo il dito contro la showgirl torinese mentre parlava con Patrick, pronunciando le seguenti parole: “Si commenta da sola, è proprio quella voce che denota falsità”. Inoltre la fidanzata di Barbara Eboli dopo aver sostenuto che l’ex valletta di Mike Bongiorno continuerebbe a lanciarle delle frecciatine, ha aggiunto che avrebbe recitato una parte sin da quando è entrata nella casa di Cinecittà poiché è finta. L’attacco di Licia nei confronti della Elia è proseguito, quando ha fatto sapere al Ray Pugliese che la showgirl non le permetterebbe di conoscere con Sossio Aruta parlandogli male di lei.

A questo punto lo storico gieffino si è mostrato d’accordo con il pensiero della gieffina, e ha sottolineato che secondo Andrea Denver invece la fidanzata di Pietro Delle Piane non è affatto una cattiva persona. Infine non si è fatta attendere la replica di Licia, che ha commentato il fatto che il modello veronese non abbia avuto dei litigi con Antonella, dicendo che il giovane in realtà non prende mai una posizione nella casa del Grande Fratello Vip.