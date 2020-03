Il Grande Fratello Vip si appresta a vivere un finale che potrebbe rivelarsi ricco di sorprese. Negli ultimi giorni sembrano essere state accantonate le strategia e si è lasciato spazio alle varie schermaglie dialettiche a alle espressioni veraci dei propri pensieri. Nella notte Licia Nunez e Teresanna Pugliese si sono confrontate su alcuni aspetti relativi alla casa del Grande Fratello Vip, su tutti l'atteggiamento di Sossio Aruta e sul suo approdo in finale. La napoletana è stata alquanto categorica: "Qua si prende il sole, si urla e basta", riferendosi all'ex protagonista del reality calcistico Campioni - Il sogno.

Il pensiero di Teresanna Pugliese su Sossio Aruta

E' ormai nota l'antipatia reciproca tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, che tra i due concorrenti non scorra buon sangue ormai è un fatto acclarato. Teresanna, parlando nella notte con Licia, ha dimostrato di non avere certo peli sulla lingua e ha immediatamente espresso il suo pensiero: "Qua si prende il sole, si urla e basta", con chiaro riferimento all'ex concorrente di Temptation Island. La napoletana ha poi chiesto all'attrice, con la quale si stava confidando se il fatto che Sossio non meriti la finale sia un sentimento diffuso nella casa, "Ma certo che no, ovvio", è stata la risposta immediata di Licia.

Teresanna Pugliese ha anche spezzato una lancia a favore di Antonio Zequila, riconoscendogli il fatto di aver avuto il coraggio di dire quello che pensa sull'approdo in finale di Sossio Aruta. La Pugliese ha oltretutto sostenuto di percepire molta ipocrisia da parte di alcuni concorrenti. Il comportamento di Aruta non va per niente giù all'ex tronista di Uomini e Donne e stavolta non ha fatto niente per tenerselo dentro.

Il colloquio notturno tra Teresanna e Licia

Il colloquio avvenuto nella notte tra Licia Nunez e Teresanna Pugliese rischierà di mettere a dura prova gli equilibri all'interno della casa. Le due donne donne si sono rivelate l'un l'altra quello che pensano in merito a determinati atteggiamenti e determinati concorrenti. Anche i reciproci gavettoni tra Sossio Aruta e Antonella Elia non sono stati per niente apprezzati dalla napoletana, la Pugliese ha commentato in maniera negativa questo tipo di comportamenti.

All'interno della casa rischiano di formarsi diverse fazioni, potrebbe essere anche normale visto l'avvicinarsi della finalissima. Ora sarà interessante capire alcuni concorrenti che parte decideranno di sostenere, una cosa è certa Teresanna Pugliese ha categoricamente affermato quale sarà la sua. La pace tra la napoletana e Sossio Aruta sembrerebbe definitivamente tramontata.