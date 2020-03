È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. La coppia di Uomini e donne ha annunciato solo pochi giorni fa che la loro storia era già giunta al termine per varie incomprensioni. Un altro gossip, però, è all’orizzonte e riguarda la bella ligure che avrebbe messo dei like ad Andrea Iannone.

I like accendono il gossip

È di poche ore fa l’annuncio social in cui Veronica Burchielli e Alessandro Zarino hanno ufficializzato la rottura, arrivata dopo una crisi di qualche settimana.

Secondo Amedeo Venza, noto personaggio che svela i retroscena dei personaggi tv, la 25enne ligure avrebbe già messo gli occhi su Andrea Iannone, che ormai come tutti sanno è reduce dalla rottura con Giulia De Lellis, a sua volta tornata tra le braccia dello storico ex Andrea Damante.

Secondo Amedeo Venza, la Burchielli avrebbe messo vari like ai post di Iannone e i due starebbero flirtando anche se, per ora, rimane una conoscenza virtuale e se ne dovrà parlare dopo la fine della quarantena. Nel frattempo, il pilota non avrebbe perso tempo nel mandare una frecciatina alla sua ex, che lo avrebbe lasciato proprio per tornare da Damante.

Alla domanda su come deve essere la sua donna ideale, il 30enne di Vasto ha risposto: “Odio l’ipocrisia, le bugie e l’irriconoscenza”, forse un chiaro riferimento alla nota influencer, che starebbe passando la quarantena insieme a Damante nella sua villa di Pomezia.

Lo sfogo su Instagram

Tornando alla ex coppia Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, la 25enne di La Spezia si è poi sfogata su Instagram sottolineando che in questo momento sta cercando di fare il resoconto di tutto quello che le è successo, visto che si considera una ragazza riflessiva e introversa.

La Burchielli ha tenuto a precisare, tramite una Instagram Stories, che il momento che sta passando servirà sicuramente a qualcosa di buono e che le persone che hanno fatto parte della sua vita resteranno nel suo cuore. L’ex corteggiatrice, infine, ha voluto anche in parte smentire il presunto flirt con Iannone scrivendo un messaggio a Deianira Marzano in cui precisa che segue Iannone da tempo e che non c’è nulla di malizioso in quello che fa, essendo appassionata di moto.

Veronica Burchielli nel messaggio tiene anche a precisare che essendo single da poco non è carino che già circolino certi gossip su un altro flirt che la riguarderebbe. La smentita della ragazza però non è servita a smorzare il gossip visto che Amedeo Venza sembra convinto di un possibile flirt tra la 25enne e Andrea Iannone. Non resta che attendere maggiori sviluppi su questo gossip che sta infiammando il web.