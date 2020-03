Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip 4. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini questa settimana non andrà in onda di lunedì sera. Nella serata del 9 marzo, infatti, al posto del Gf Vip andrà in onda un film in prima visione assoluta e il reality show tornerà in video a partire da mercoledì 11 marzo. Un cambio di palinsesto dovuto in primis al ritorno della fiction dei record Il Commissario Montalbano, che da questa sera 9 marzo torna in onda nella prima serata di Rai 1.

Salta la puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo: il reality in onda di mercoledì

Nel dettaglio, infatti, il Grande Fratello Vip 4 abbandona la serata del lunedì per evitare la spietata concorrenza de Il Commissario Montalbano, la fiction dei record con Luca Zingaretti che da questo 9 marzo torna in onda su Rai 1 con nuovi episodi inediti, attesissimi dal pubblico.

Le ultime puntate di Montalbano, trasmesse lo scorso anno in televisione, riuscirono a totalizzare un ascolto netto di oltre 10 milioni di spettatori. Numeri da Festival di Sanremo che hanno spinto i vertici del Biscione a modificare la programmazione del lunedì e a preservare così la messa in onda del GF Vip.

E così tutti gli appassionati del reality show dovranno attendere il prossimo mercoledì 11 marzo per vedere in onda la nuova puntata serale su Canale 5. E' questa la serata scelta per la messa in onda del Grande Fratello Vip che da qualche settimana ha perso anche il doppio appuntamento, lasciando la serata del venerdì nelle mani del serale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Come se la caverà il GF Vip 4 in questa nuova collocazione del mercoledì sera? Gli ascolti di queste settimane hanno premiato il reality che ha registrato una media costantemente superiore ai 3.2 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 18-19% con picchi che sono arrivati a sfiorare anche il 20%.

Le tensioni tengono banco al GF Vip 4: la 'guerra' tra Valeria Marini e la Elia

A tenere banco nel corso delle prossime puntate del GF Vip saranno sempre le dinamiche e le strategie che si sono ormai create all'interno della casa più spiata d'Italia. Occhi puntati sulle continue tensioni tra Valeria Marini ed Antonella Elia: le due donne sono arrivate ai ferri corti in diverse occasioni e qualche giorno fa sono addirittura arrivate alle mani, lasciando senza parole gli altri concorrenti.

Anche tra Adriana Volpe e Antonio Zequila la situazione non è affatto delle migliori. L'attore, infatti, sostiene di aver avuto un flirt con la conduttrice, la quale però nega categoricamente di essere stata con lui in giovane età.