Le avventure del celebre sceneggiato Il Paradiso delle signore, continuano a riservare numerose sorprese ai fan affezionati. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo 2020, Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) aprirà il suo cuore a Clelia Calligaris (Enrica Pintore), facendole sapere che la convivenza forzata con sua moglie Silvia (Marta Richeldi) diventa ogni giorno più pesante da sopportare.

Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) invece pur avendo scoperto che sua zia Adelaide Di Sant’Erasmo sta facendo di tutto per influenzare il suo futuro, troverà il coraggio per lasciare la sua fidanzata.

In particolare il fratello di Marta - nonostante la diabolica contessa sia contraria - si separerà da Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), e correrà da Angela Barbieri (Alessia Debandi) con la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Angela vorrebbe chiudere con Riccardo, Luciano e Silvia fingono di non essere in crisi

Nel 108° episodio che il pubblico potrà seguire nella fascia pomeridiana di Rai 1 mercoledì 18 marzo 2020, "scoppierà" una coppia.

Per iniziare Angela pare sempre più intenzionata a porre fine alla sua relazione segreta con Riccardo, per aver capito di non poter mai essere alla sua altezza.

Nonostante ciò, la giovane Barbieri tornerà a parlare con le sue amiche di ciò che è successo tra lei e il fratello di Marta la sera precedente, raccontando ogni minimo dettaglio.

Intanto Luciano e Silvia per non far soffrire il figlio Federico, continueranno a portare avanti la loro messinscena nel migliore dei modi. In occasione del suo compleanno, la signora Cattaneo sceglierà di festeggiare con suo marito, il quale fingerà di averla invitata a cena per assecondarla.

Enza difende Gabriella, Riccardo mette un punto alla sua storia con Ludovica

Successivamente il ragioniere del "Paradiso" farà un gesto del tutto inaspettato, poiché sceglierà di essere sincero con la sua vecchia fiamma. Nello specifico l'uomo si confiderà con Clelia, dicendole che vivere sotto lo stesso tetto con sua moglie è sempre più difficile.

La stilista Gabriella pur avendo ricevuto delle critiche da molti giornali dell’epoca, verrà difesa dalla famosa giornalista Enza Sampò.

La nuova arrivata si complimenterà con il negozio più lussuoso di Milano, per aver inserito il bikini tra i nuovi capi d’abbigliamento.

Infine il giovane rampollo dei Guarnieri è oramai deciso a non farsi mettere nuovamente il bastone tra le ruote e non vuole permettere a nessuno di condizionarlo, quindi seguirà il suo cuore: il figlio di Umberto metterà un punto alla sua storia d’amore con Ludovica, e si recherà da Angela.