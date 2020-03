Un ex concorrente del GF Vip 4 ha rilasciato di recente delle dichiarazioni che non sono passate di certo inosservate. Andrea Montovoli, dopo aver criticato l’ex coinquilina Antonella Elia nello studio della nota trasmissione Verissimo, ha piazzato una nuova stoccata nei confronti della show girl. Nello specifico l’attore bolognese ha utilizzato un'espressione già utilizzata da Patrick Ray Pugliese, ex compagno d’avventura, diventata un tormentone iconico di questa edizione del Reality Show. In poche parole il bel 34enne, attraverso il gioco ‘Obbligo o Verità’, ha associato l’ex valletta di Mike Bongiorno ad un crotalo, uno dei serpenti più velenosi.

L’attore ha spiegato a Verissimo i motivi che l'hanno spinto a lasciare la casa del GF Vip

Un ex protagonista del GF Vip 4 continua ad avere i riflettori delle telecamere puntati su di sé dopo aver fatto delle confessioni sul suo difficile passato. Si tratta di Andrea Montovoli che lo scorso sabato è stato ospite di Verissimo per parlare dell’esperienza vissuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Per iniziare l’attore ha spiegato il motivo per cui ha scelto di concludere il suo percorso al Grande Fratello Vip nel corso della quattordicesima puntata.

Andrea ha fatto sapere al pubblico di aver vinto la sua battaglia per aver elaborato varie situazioni che sono venute a galla nel chiuso della casa più spiata dagli italiani. Sempre nel corso della sua lunga intervista il Montovoli ha rivelato che è stato molto difficile per lui abbandonare il programma prodotto da Endemol Shine Italy per aver legato molto con Paolo, Patrick, Fernanda e Adriana. Successivamente l’attore 34enne, dopo aver sottolineato di essere tornato alla sua vita di sempre perché nella casa più spiata d’Italia aveva esaurito tutte le sue energie mentali, si è soffermato anche sul rapporto burrascoso tra Antonella Elia e la Lessa.

“Lei resta molto chiusa e la vive sempre negativamente. Cerca sempre di attaccarsi a qualcuno”. Sul bagno di sale fatto dalla modella di origini brasiliane, invece, l'attore ha affermato che ognuno ha il suo credo e che la sua ex compagna d’avventura potrebbe aver allontanato la negatività che si respirava nella casa. Per concludere l’ex gieffino non ha escluso la probabilità che Antonella possa arrivare sino alla fine: Per la vittoria, però, faccio il tifo per Paolo Ciavarro".

Montovoli paragona Antonella Elia ad un serpente velenoso

Andrea Montovoli nelle ultime ore è tornato ad esprimere il proprio parere su Antonella Elia. Come hanno già fatto gli altri ex concorrenti del GF Vip 4 anche il 34enne si è sottoposto al classico gioco 'Obbligo o Verità' con il video che è disponibile sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha avuto la possibilità di rispondere ad alcune domande dei telespettatori. Per cominciare il bel bolognese ha spiegato che non c’è stato un momento preciso in cui ha deciso di lasciare il gioco ed ha ribadito che non aveva più energie per poter sostenere il percorso all’interno della casa.

Non appena ha avuto il compito di paragonare alcuni dei suoi ex compagni d’avventura a degli animali, Andrea ha definito Antonella Elia un crotalo, lo stesso termine usato da Patrick Ray Pugliese nei confronti della show girl nel corso di una puntata serale del GF Vip. Infine l’ex gieffino, dopo aver visto Serena Enardu parlare male di lui in una clip, ha commentato in modo ironico dicendo: “Buone nozze ragazzi” - ovviamente riferendosi alla storia d’amore che l’influencer sarda ha con Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre.