Nuova bufera intorno al Grande Fratello Vip dopo la lite trash avvenuta tra Valeria Marini e Antonella Elia. Pierluigi Diaco ha preso una netta posizione pubblica nei confronti della trasmissione, definendola "volgarissima". Il giornalista e conduttore infatti ha attaccato il programma di Alfonso Signorini nel corso della trasmissione "Non Stop News", programma radiofonico di Rtl 102.5.

Dopo Maurizio Costanzo, anche Pierluigi Diaco attacca il Gf Vip

Un nuovo attacco contro il Grande Fratello Vip, uno dei Reality Show più importanti del palinsesto Mediaset, ma poco apprezzato da alcuni personaggi del mondo della televisione, come Maurizio Costanzo.

A tal proposito, il marito di marito di Maria De Filippi aveva chiesto la chiusura del programma, ritenendolo diseducativo.A lui si è aggiunto Pierluigi Diaco, presentatore della trasmissione Rai "Io e te". Il giornalista ha detto di non aver mai visto in tv una trasmissione così volgare, esclamando queste testuali parole: ''La mediocrità, la bassezza, il linguaggio, il cinismo che abitano in quel programma mi fanno ribrezzo". Un nuovo polverone quindi sulla trasmissione condotta dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, già al centro della bufera per i mancati provvedimenti nei confronti di Antonella Elia per la lite con Valeria Marini.

Pierluigi tuona contro il Grande Fratello Vip: 'Lo trovo volgarissimo'

Pierluigi Diaco si è quindi scagliato contro il Grande Fratello Vip durante una diretta radiofonica su Rtl 102.5. Il giornalista e conduttore di Rai Uno ha anche aggiunto un altro commento pesante sullo show condotto da Alfonso Signorini: "Lo trovo volgarissimo, dopo aver visto alcuni frame in queste settimane". Solo alcune settimane fa, anche Maurizio Costanzo si era espresso con parole molto severe nei confronti del programma: "Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare.

E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio".

Nonostante lo show stia registrando nel complesso ascolti abbastanza buoni, la puntata di lunedì 2 marzo ha totalizzato il 18,94% di share, venendo battuta nettamente dai due episodi finali della seconda stagione della fiction di Rai Uno "L'amica geniale", arrivati rispettivamente al 25,82% e al 31,05% di share. Mediaset ha inoltre deciso di spostare la puntata successiva al 10 marzo, come più volte ripetuto durante l'ultima diretta da Signorini, per evitare lo scontro con i nuovi episodi del Commissario Montalbano.