Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Wanda Nara e Pupo. Durante il corso della puntata si è parlato ampiamente della litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini, in particolar modo si è parlato di come in casa si usa la religione in modo scorretto. Fernanda,infatti, ogni qualvolta Antonella Elia le passava vicino, faceva il segno della croce. In più la Lessa, durante un bagno ha chiesto del sale, utile per eliminare energie negative che portano solo del male.

Questo episodio non è passato inosservato ad Alfonso il quale citando anche Mia Martini, ha detto che questi riti voodoo sono inammissibili e che la stessa vita di Mia Martini, che ora tutti rimpiangono, ha avuto un cambiamento proprio dalle affermazioni di persone che affermavano che Mimì portasse sfiga, pregando poi i concorrenti di non usare mai più la religione a scopo di maledire altre persone o per insultare.

Fernanda si sfoga con Adriana Volpe

Durante la notte, dopo la diretta, Fernanda è scoppiata in una valle di lacrime, trovando la sua confidente, Adriana Volpe.

Il motivo della lacrime della Lessa erano dovute al fatto che durante la puntata hanno detto solo cose brutte di lei. Non hanno fatto vedere le cose belle che lei fa in casa e l’hanno accusata di magia nera e riti voodoo.

Durante la confessione, Fernanda ha rivelato che lei, per più di un anno, ha pensato ad un modo come uccidersi, perché da bambina era già diversa e l’accusavano di essere una strega, in quanto parlava con i suoi pupazzi e con i suoi amici immaginari.

Anche a casa la donna non viveva una situazione facile, in quanto sia la sorella che il padre le alzavano un muro. A scuola poi veniva discriminata poiché indios e perché tutti avevano autisti ed erano ricchi mentre lei era povera. A Fernanda, inoltre, non è andato bene il modo in cui hanno condannato la sua religione, facendola sentire discriminata.

Interviene il marito

Questo lato debole di Fernanda ha lasciato il segno e molti utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della donna, in particolar modo il marito Luca Zocchi, che sui social ha affermato che queste cose succedono quando la gente è ignorante e non parla con cognizione di causa.

Luca ha poi difeso la moglie, dicendo che la Lessa ha una sensibilità superiore rispetto a quella della altre donne presenti nella casa e che spera che queste dicerie ignoranti sulla sua religione non la tocchino davvero, perché lei sa di essere nel giusto. Luca ha concluso poi il post sfogo, riferendosi alla moglie e dicendole di continuare così, che la gente la ama e di fregarsene delle affermazioni dei finti buonisti.