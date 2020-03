Proseguono senza sosta le puntate di "Tempesta d'amore" ("Sturm der Liebe" in tedesco), la famosa e seguitissima soap opera tedesca approdata nel nostro Paese nel 2007 e trasmessa ogni pomeriggio su Rete 4. Gli spoiler che riguardano gli episodi che verranno trasmessi nella seconda settimana di marzo, vale a dire da lunedì 9 a domenica 15, rivelano molte suspance e novità clamorose che, come ogni settimana, lasceranno a bocca aperta i fedelissimi telespettatori della telenovela bavarese. Fra queste, le anticipazioni mettono in risalto il risveglio di Christoph dal coma grazie alla presenza della Krendliger, i ricatti di quest'ultimo a Eva e il perdono di Hieronymyus Ehrlinger a Michael per non essere riuscito, quest'ultimo, a salvare la vita di Romy dopo aver avuto un malore il giorno del suo matrimonio.

Christoph si risveglia dal coma

Durante una visita di Eva in ospedale, il Saalfeld apre improvvisamente gli occhi risvegliandosi finalmente dal coma: l'uomo, seppur con molte difficoltà, riesce a pronunciare il nome della donna. L'albergatore, dopo la commozione generale di entrambi, domanda ad Eva se il bambino che porta in grembo sia suo. Questa domanda inaspettata di Christoph lascia la moglie di Robert senza parole, ragion per cui la donna non trova il coraggio di parlare al Saalfeld dell'incidente che gli ha provocato il lungo stato di coma e causato dalla figlia Valentina.

Nel momento in cui Robert affronta il convalescente Christoph per risolvere i problemi tra lui e la figlia Valentina, succede qualcosa di inatteso.

Hieronymyus Ehrlinger perdona Michael per la morte di Romy

Intanto, Hieronymyus Ehrlinger, incontrando il dottor Niederbuhl, perdona quest'ultimo per non essere riuscito ad evitare la morte della sua giovane figlia Romy. Durante l'incontro, l'Ehrliger domanda a Michael il motivo per il quale il cuore della figlia ha improvvisamente smesso di battere.

Il Saalfeld vuole a tutti i costi che la moglie di Robert faccia il test prenatale per sapere chi è il padre del bambino che la Krendlinger aspetta. Nonostante le sofferenze causate dal brutto incidente, l'uomo dimostra di non essere cambiato affatto e non perde tempo a ricattare Eva dicendole di essere disposto a non denunciare la figlia per tentato omicidio se la donna eseguirà il test di paternità.

Per sapere se la moglie di Robert cederà ai ricatti del perfido Christoph, non rimane altro che attendere le puntate della soap opera della seconda settimana di marzo.

"Tempesta d'amore" va in onda tutti i pomeriggi su Rete 4 a partire dalle 18:45, salvo possibili variazioni. Le repliche della soap opera sono reperibili in qualsiasi momento su Mediaset Play nella sezione dedicata.